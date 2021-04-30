"Да, могу подтвердить. Мы знаем, ситуация тяжелая. (Узнал) сегодня утром, в 7.30 ч., мне позвонили", – сказал Delfi Разма.

Накануне сообщалось, что политик находится в больнице в тяжелом состоянии. Сегодня депутату исполнилось 72 года.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

Главяцкас родился 30 апреля 1949 г.

Политик, избранный в 1990 году в Верховный Совет -Восстановительный Сейм, позднее непрерывно с 1996 года избирался членом парламента, работал в Комитете по бюджету и финансам, в основном занимал должности председателя и заместителя председателя этого комитета.

В политике он проявлял себя с 1986 г. В 1989–1990 гг. был секретарем ЦК Литовской компартии, заведующим отделом экономики и социальных вопросов ЦК.

В 1990–1992 г. член Верховного Совета-Восстановительного Сейма. С 1996 г. - член сейма.

В 1998–2000 г. заместитель председателя Литовского союза центристов, в 2000 г. председатель. В 2002 г. как кандидат от центристов участвовал в президентских выборах.

В 2003 г. член Каунасского горсовета.

31 мая 2003 г. заместитель председателя Литовского союза либералов и центра. В 2005 г. был исключен из партии.

В 2008 г. стал членом Движения либералов.

Главяцкас был награжден Командорским крестом ордена князя ВКЛ Гедиминаса, медалью Независимости Литвы.

К. Главяцкас является выпускником Факультета промышленной экономики Вильнюсского университета (ВУ). В 1972–2000 годах он преподавала на Факультете экономики ВУ, в 1976 году защитил степен кандидата наук в экономике, а в 1987 году в Таллинском университете защитил научную работу, за которую получил степен доктора экономических наук.

В 1988 году учился в Университете во Франкфурте на Майне, в 1989 году ему была присуждена степень профессора. В 1989–1990 годах повышал квалификацию в Нью-Йоркском университете, 1992–1993 годах – в Экономическом университете Бухареста.

В 1992–1996 годах он консультировал литовские и зарубежные компании, создал вместе с другими инициаторами Институт свободного рынка Литвы, в 1992–1998 годах был председателем совета этого института.

Он опубликовал более 300 научных работ по вопросам экономики в Литве и за границей, является автором книг: "Проблемы интенсивности производства", "Рыночная экономика", "Государственное регулирование".