Ушел из жизни бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас

"Гедиминас Киркилас был мудрым, достойным политиком западных взглядов, который без устали работал на благо Литвы. Время, когда он занимал пост премьер-министра, было очень важным для Литвы - это были первые годы членства страны в ЕС и НАТО - это был экзамен на западное направление, который мы сдали", – сказано в соболезнованиях президента.