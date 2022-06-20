Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис

Регимантас Адомайтис (родился 31 января 1937 г. в Шяуляй) – литовский актер театра и кино.

Детство он провел в деревне Шимоняй (Пасвальский район). Ходил в Мигоняйскую начальную школу.

Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 г. окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 г. окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959–1962 гг. учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

В 1962–1963 г. работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 г. работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 г. - актер Литовского национального драматического театра.