Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис

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На 85-м году жизни скончался литовский актер Регимантас Адомайтис. Эту печальную новость Delfi подтвердили представители Литовского национального драматического театра.
Regimantas Adomaitis
Regimantas Adomaitis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Регимантас Адомайтис (родился 31 января 1937 г. в Шяуляй) – литовский актер театра и кино.

Детство он провел в деревне Шимоняй (Пасвальский район). Ходил в Мигоняйскую начальную школу.

Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 г. окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 г. окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959–1962 гг. учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).

В 1962–1963 г. работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 г. работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 г. - актер Литовского национального драматического театра.

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