Ушел из жизни 21-летний певец и композитор Мартинас Люджюс

„Это не выбор, это судьба... Хочется спрятаться, но не нахожу я здесь себе места...“, – это слова из песни Мартинаса „Я живу ночью“. 21-летнего талантливого композитора, красивого юношу, мечтавшего о светлом будущем поглотила черная дыра. Его последнее музыкальное произведение (...) прозвучало на открытии моей выставки „Заклятия“. Эта музыка будет звучать в Палангском музее до последнего дня сентября, но сам автор ее уже не услышит.

Фатальное совпадение, Мартинас написал эту музыку в ту ночь, когда во Франции ушел из жизни сын А.Мончиса, актер и режиссер Жан Христофор Мончис. Они не были знакомы, но объединились в вечности. Музыка стала призывом тоски. Мы остались по эту сторону. И только судьба определит, как и какими будем до того, как встретимся там.