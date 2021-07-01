Психологи называют это синдромом эпидемиологической усталости, а хозяева усадеб говорят, что литовцы стараются за любые деньги вырваться из дома.
"Люди бегут от городской суеты, наблюдают за птицами, отдыхают от телевизоров и компьютеров", – сказала представитель Тракайского центра информации для туристов Лайма Балчитене.
Из 4700 усадеб Тракайского района быстрее всего разбирают варианты, в которых можно жить и работать.
Такие же тенденции наблюдаются и в других регионах Литвы.
Дайва Кулене из Молетского центра информации для туристов рассказала и еще об одной тенденции: "Усадьбы заказывают люди из отдаленных уголков Жемайтии. Цель – смена обстановки, бегство к озерам".
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