aA
Центры туристической информации в Тракай и Молетай сообщают, что даже удаленные усадьбы постоянно заняты - в рабочие дни туда на отдых приезжают специалисты ИТ, а семьи заказывают домики на 7-14 дней.
Panevėžio rajono verslininkai į savo kaimo turizmo sodybas vilioja, kaip išmano. D. Atkočiūnienės nuotr.
Panevėžio rajono verslininkai į savo kaimo turizmo sodybas vilioja, kaip išmano. D. Atkočiūnienės nuotr.

Психологи называют это синдромом эпидемиологической усталости, а хозяева усадеб говорят, что литовцы стараются за любые деньги вырваться из дома.

"Люди бегут от городской суеты, наблюдают за птицами, отдыхают от телевизоров и компьютеров", – сказала представитель Тракайского центра информации для туристов Лайма Балчитене.

Из 4700 усадеб Тракайского района быстрее всего разбирают варианты, в которых можно жить и работать.

Такие же тенденции наблюдаются и в других регионах Литвы.

Дайва Кулене из Молетского центра информации для туристов рассказала и еще об одной тенденции: "Усадьбы заказывают люди из отдаленных уголков Жемайтии. Цель – смена обстановки, бегство к озерам".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эпидемиолог: в течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта" (47)

Правительство Литвы с 1 июля отменило карантин....

В Литве с четверга отменен карантин: какие ограничения остались (40)

С 1 июля в Литве завершился действовавший больше...

"Delfi Главное": нелегальные мигранты, самоизоляция Минска, экономика Литвы и санкции против Лукашенко? (45)

Как Литва справляется с растущим потоком нелегальных...

С 1 июля некоторые лекарства в Литве просто так не купишь (26)

В Литве существует серьезная проблема в связи со...

Подорожание за ночь на 21%: китайские торговцы сами включили в цену НДС (22)

Крупные китайские торговые платформы - Wish и Aliexpress с...