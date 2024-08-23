2024.08.23 13:14

„Урожай“, собранный читателями портала: фотографии лишают дара речи

 
ru.DELFI.lt

Портал в минувшую пятницу объявил конкурс, пригласив жителей поделиться фотографиями „урожая“ грибов. Предлагаем читателям посмотреть, каким был „улов“ победителей конкурса.

Победителей выбрали путем жеребьевки, они получат подписку на Delfi Plius на полгода:

  • Рута Кайрене

  • Эгидиюс Пукяртас

  • Ольга Тарулене

  • Анжелика Лубинскене

  • Матас Рибикаускас

Поздравляем!

Представляем фотографии:

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