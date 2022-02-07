Уровень заболеваемости в Литве растет, где ситуация хуже всего

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Уровень заболеваемости в Литве по-прежнему растет. По данным на 7 февраля, за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 5131,4 новый случай.
COVID-19 testavimo punktas Kaune
COVID-19 testavimo punktas Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Хуже всего ситуация в Шяуляе. Там на 100 000 жителей за 14 дней приходится 7713,7 случаев.

Похожая ситуация и в Вильнюсе - 7326,7 случаев.

В Каунасе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 6307,3 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1510,6 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Вся страна входит в черную зону коронавируса.

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