Хуже всего ситуация в Шяуляе. Там на 100 000 жителей за 14 дней приходится 7713,7 случаев.
Похожая ситуация и в Вильнюсе - 7326,7 случаев.
В Каунасе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 6307,3 случаев.
Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1510,6 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.
Вся страна входит в черную зону коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Уровень заболеваемости в Литве растет, где ситуация хуже всего
Уровень заболеваемости в Литве по-прежнему растет. По...
По Вильнюсу проехал "конвой свободы", правда, в нем участвовали всего несколько автомобилей (3)
Жители Литвы, несогласные с решениями властей в сфере...
На склоне горы Гедиминаса зафиксирован новый оползень (11)
На юго-восточном склоне горы Гедиминаса в понедельник...
Глава военного комитета НАТО не видит признаков желания России напасть на страны Балтии (20)
Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр...
В минувшие выходные польские магазины штурмовали литовцы: такого раньше не было (36)
В Польше в первые выходные после того как вступил в силу...