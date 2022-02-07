Уровень заболеваемости в Литве растет, где ситуация хуже всего

Хуже всего ситуация в Шяуляе. Там на 100 000 жителей за 14 дней приходится 7713,7 случаев.

Похожая ситуация и в Вильнюсе - 7326,7 случаев.

В Каунасе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 6307,3 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Неринге - 1510,6 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Вся страна входит в черную зону коронавируса.