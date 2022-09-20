Уровень заболеваемости COVID–19 в Литве растет: все муниципалитеты входят в черную зону

За 14 дней показатель первичных случаев заболевания коронавирусом на 100 000 жителей составляет 563,2, показатель положительных тестов за 7 дней - 45,5%.
В начале сентября показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей немного снизился и составлял около 400 случаев. Медленно расти этот показатель начал с середины сентября.
Хуже всего эпидемиологическая ситуация на данный момент в Мариямпольском муниципалитете - 785,3 случаев за 14 дней на 100 000 жителей. Доля положительных тестов за 7 дней составляет 51,6%.
Похожая ситуация и в Вильнюсе - 752,8 случая и 41,7%.
В Шяуляйском муниципалитете на 100 000 жителей за 14 дней приходится 742 случая, доля положительных тестов за 7 дней составляет 47,7%.
В Каунасе ситуация похожая - 715 и 56,3%.
706,1 случаев за 14 дней на 100 000 жителей зафиксировано в Паланге. Доля положительных тестов за 7 дней составляет 63,5%.
Лучше всего положение в Неринге - 192,3 случая на 100 000 и 75%.
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