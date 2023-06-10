"Потеряно более трети воды из Каховского водохранилища, которую накопили благодаря весеннему половодью", - говорится в сообщении компании.
Власти затопленных регионов - на оккупированном левом берегу и подконтрольном Украине правом берегу Днепра - также сообщают, что уровень воды падает.
По словам главы Херсонской военной администрации Александра Прокудина, уровень воды в его регионе в течение пятницы снизился в среднем с 5,38 до почти 5 метров.
По словам назначенного Россией врио "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо, уровень подъема воды в Новой Каховке снизился за 24 часа на 3 метра, до 7 метров.
"Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки - на 2 метра (с 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани - на 1 метр (с 5 метров до 4 метров)", - заявил он.
Днепр, по предварительным расчетам "Русгидро", "войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", добавил Сальдо.
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