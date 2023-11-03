Уровень безработицы в Литве: мужчины - 7%, а женщины - 5,4%

Уровень безработицы среди мужчин в третьем квартале 2023 года составил 7%, среди женщин – 5,4%.

Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) – 11,9%, за квартал он повысился на 3,4 процентных пункта (п. п.), за год – на 1,4 п. п.

Уровень долгосрочной безработицы за квартал снизился и в третьем квартале 2023 г. составил 1,8%, по сравнению с соответствующим периодом 2022 г. он уменьшился на 0,4 п. п.

В третьем квартале 2023 г. численность безработных в возрасте 15-74 лет составила 97,5 тыс., из них в возрасте 15-24 лет – 12,7 тыс.

За квартал численность безработных увеличилась на 6,2 тыс. В третьем квартале 2023 г. было 28,3 тыс. длительно безработных, или 29% всех безработных. За квартал количество длительно безработных уменьшилось на 2,6 тыс., за год – на 5,1 тыс.