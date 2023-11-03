Уровень безработицы в Литве: мужчины - 7%, а женщины - 5,4%

Уровень безработицы среди мужчин в третьем квартале 2023 года составил 7%, среди женщин – 5,4%.
Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) – 11,9%, за квартал он повысился на 3,4 процентных пункта (п. п.), за год – на 1,4 п. п.
Уровень долгосрочной безработицы за квартал снизился и в третьем квартале 2023 г. составил 1,8%, по сравнению с соответствующим периодом 2022 г. он уменьшился на 0,4 п. п.
В третьем квартале 2023 г. численность безработных в возрасте 15-74 лет составила 97,5 тыс., из них в возрасте 15-24 лет – 12,7 тыс.
За квартал численность безработных увеличилась на 6,2 тыс. В третьем квартале 2023 г. было 28,3 тыс. длительно безработных, или 29% всех безработных. За квартал количество длительно безработных уменьшилось на 2,6 тыс., за год – на 5,1 тыс.
Уровень занятости жителей в возрасте 15-64 лет в третьем квартале 2023 г. составил 74,3%, за четверть он увеличился на 0,5 п. п., за год – снизился на 0,9 п. п. Уровень занятости женщин в этой возрастной группе был на 0,7 п. п. ниже, чем мужчин (73,9 и 74,6% соответственно).
Уровень занятости молодежи (15-24 лет) в третьем квартале 2023 г. составил 34,4%, за четверть он повысился на 4,4 п. п., за год – снизился на 0,5 п. п. Уровень занятости жителей в возрастной группе 55-64 лет за четверть не изменился и в третьем квартале 2023 г. составил 69,8%.
В третьем квартале 2023 года численность причисляемых к рабочей силе лиц составляла 1 млн 569,2 тыс., по сравнению со вторым кварталом 2023 г. численность таких лиц увеличилась на 32,9 тыс.
В третьем квартале 2023 г. работали или имели работу 1 млн 471,7 тыс. жителей. За квартал численность занятого населения увеличилась на 26,8 тыс., за год – на 20 тыс.
В третьем квартале 2023 г. численность экономически неактивного населения в возрасте 15 лет и старше составляла 891,7 тыс. человек, из них более половины (60,1%) – пенсионеры по старости или получатели досрочной пенсии по старости, 15,6% – учащаяся молодежь в возрасте 15-24 лет.
Статистическая информация подготовлена на основе данных статистического исследования занятости населения.
Исследование проводится во всех странах Европейского союза по единой методологии с применением понятий занятого населения и безработных, используемых Международной организацией труда, поэтому его результаты сопоставимы между странами. Исследование проводилось выборочным методом.
В третьем квартале 2023 г. было опрошено 10,3 тыс., или 0,4% населения страны в возрасте 15-89 лет, результаты опроса пересчитаны на все население.