Уровень абсолютной бедности в Литве немного снизился

Показатели бедности рассчитываются на основе доходов предыдущего года (для расчета показателей бедности за 2022 г. используются данные о доходах, полученных в 2021 г.).

Эквивалентный располагаемый доход ниже порога риска бедности получали 19,7 проц. жителей города (15,9 проц. – в пяти крупных городах, 26,1 проц. – в остальных городах), в сельской местности – 23,3 проц. Уровень риска бедности в городе по сравнению с 2021 г. вырос на 2,3 процентных пункта (в пяти крупных городах – увеличился на 1,2 п. п., в остальных городах - на 4,3 п. п.), в сельской местности – снизился на 2,1 п. п.

Порог риска бедности в 2022 г. составлял 510 евро в месяц на одного жителя и 1071 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет. В связи с увеличением располагаемых доходов жителей порог риска бедности по сравнению с 2021 г. вырос на 5,5 проц.

Самый высокий риск бедности был в возрастной группе 65 лет и старше. В 2022 году он составлял 39,5 проц. и по сравнению с 2021 г. увеличился на 3,6 п. п. Средняя пенсия по старости в период исследования доходов (2021 г.) составляла 413,4 евро – 81,1 проц. порога риска бедности. Средняя пенсия по старости уже несколько лет находится ниже черты бедности, и эта разница за период исследования доходов несколько сократилась.

Уровень риска бедности детей в возрасте до 18 лет по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,6 п. п. и в 2022 составлял 17,8 проц., лиц в возрасте 18-64 лет – увеличился на 0,2 п. п. и составил 15,8 проц.

Работа за минимальную заработную плату не защищала от риска бедности: после вычета подоходного налога и взносов социального страхования из минимальной заработной платы располагаемый доход без учета дохода из других источников был ниже порога риска бедности.

Уровень риска бедности в домохозяйствах с детьми в 2022 г. был таким же, как и в 2021 г. и составлял 15,2 проц. В домохозяйствах без детей уровень риска бедности повысился на 1,4 п. п. и в 2022 составлял 25,8 проц. По составу домохозяйства риску оказаться в бедности наиболее подвержены лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей-иждивенцев (уровень риска бедности – 35,6 проц.), и лица, проживающие одни (43 проц.).

Среди работающих ниже черты бедности находились 7,6 проц., среди безработных – 51 проц., среди пенсионеров по старости – 43,1 проц. Уровень риска бедности среди работающих по сравнению с 2021 г. увеличился на 0,1 п. п., безработных – 0,6 п. п., пенсионеров по старости – 4,3 п. п.

В 2022 г. за чертой абсолютной бедности жили 3,8 проц. жителей Литвы

Уровень абсолютной бедности в стране в 2022 г. составил 3,8 проц., по сравнению с 2021 годом он снизился на 0,1 п. п. В 2022 г. около 107 тыс. жителей страны жили за чертой абсолютной бедности.

В 2022 году черта абсолютной бедности составляла 267 евро в месяц на одного жителя и 561 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Располагаемый доход ниже абсолютной черты бедности имели 3,3 проц. жителей города (2,6 проц. – в пяти крупных городах, 4,4 проц. – в остальных городах), в сельской местности – 4,9 проц.

Уровень абсолютной бедности лиц трудоспособного возраста был выше, чем среди детей до 18 лет или лиц пенсионного возраста. В 2022 году он составил 4,3 проц. и по сравнению с 2021 годом снизился на 0,2 п. п.

Уровень абсолютной бедности в домохозяйствах с детьми в 2022 г. составил 2,6 проц. и по сравнению с 2021 годом снизился на 0,9 п. п. В домохозяйствах без детей уровень абсолютной бедности за год увеличился на 0,6 п. п. и в 2022 г. составил 4,8 проц. По составу домохозяйства в условиях абсолютной бедности чаще всего находились лица, проживающие одни (8,1 проц.), и лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей-иждивенцев (уровень абсолютной бедности – 6,7 проц.).

За чертой абсолютной бедности находились 1,1 проц. работающих, 24,2 проц. безработных и 3,8 проц. пенсионеров по старости. Уровень абсолютной бедности работающих по сравнению с 2021 г. увеличился на 0,1 п. п., пенсионеров по старости - 1,6 п. п., а безработных – уменьшился на 0,1 п. п.