Урок полицейским: суд упразднил штраф водителю, которая не пропустила пешехода

По данным суда, водителя оштрафовали за то, что она в Шилуте не замедлила скорость перед пешеходным переходом и не остановилась перед знаком „Пешеходный переход“, чтобы пропустить пешехода, как этого требуют ПДД.
Женщина обжаловала это решение в суде. Она указала, что полиция неверно истолковала нарушение и сложившуюся ситуацию. По ее словам, пешеход шел быстро, а видимость перед переходом закрывало дерево. Водитель не видела пешехода и думала, что ехать , что нет повода притормаживать.
В суде пересмотрели видеозапись. На ней видно, что пешеход шел к дороге быстрым шагом. Он смотрел на дорогу и, увидев автомобиль, замедлил шаг, но потом все же вышел на проезжую часть. Тогда автомобиль уже был на переходе.
Суд напомнил и об обязательствах пешеходов, которые могут выходить на проезжую часть только если они оценили расстояние до транспортного средства, его скорость и убедились в безопасности.
На видео видно, что пешеход, оценив ситуацию, пропустил автомобиль.
Суд решил, что повода к наказанию водителя не было и упразднил штраф.
Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Клайпедском окружном суде.