Урок полицейским: суд упразднил штраф водителю, которая не пропустила пешехода

По данным суда, водителя оштрафовали за то, что она в Шилуте не замедлила скорость перед пешеходным переходом и не остановилась перед знаком „Пешеходный переход“, чтобы пропустить пешехода, как этого требуют ПДД.

Женщина обжаловала это решение в суде. Она указала, что полиция неверно истолковала нарушение и сложившуюся ситуацию. По ее словам, пешеход шел быстро, а видимость перед переходом закрывало дерево. Водитель не видела пешехода и думала, что ехать , что нет повода притормаживать.