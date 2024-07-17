2024.07.17 17:01

Урок полицейским: суд упразднил штраф водителю, которая не пропустила пешехода

 
ru.DELFI.lt
Pėsčiųjų perėja
Pėsčiųjų perėja
ФОТО: Tauragės apylinkės teismas

Таурагский участковый суд упразднил постановление полиции о штрафе в размере 70 евро за то, что жительница Шилуте не пропустила пешехода.

По данным суда, водителя оштрафовали за то, что она в Шилуте не замедлила скорость перед пешеходным переходом и не остановилась перед знаком „Пешеходный переход“, чтобы пропустить пешехода, как этого требуют ПДД.

Женщина обжаловала это решение в суде. Она указала, что полиция неверно истолковала нарушение и сложившуюся ситуацию. По ее словам, пешеход шел быстро, а видимость перед переходом закрывало дерево. Водитель не видела пешехода и думала, что ехать , что нет повода притормаживать.

В суде пересмотрели видеозапись. На ней видно, что пешеход шел к дороге быстрым шагом. Он смотрел на дорогу и, увидев автомобиль, замедлил шаг, но потом все же вышел на проезжую часть. Тогда автомобиль уже был на переходе.

Суд напомнил и об обязательствах пешеходов, которые могут выходить на проезжую часть только если они оценили расстояние до транспортного средства, его скорость и убедились в безопасности.

На видео видно, что пешеход, оценив ситуацию, пропустил автомобиль.

Суд решил, что повода к наказанию водителя не было и упразднил штраф.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Клайпедском окружном суде.

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