Ураган опустошил кладбища в Паневежисе: говорят, такого зрелища еще не видели

Кладбище здесь просто опустошено. Вырванные с корнем деревья не только повредили дорожки, поломали плитку, но и разрушили некоторые могилы. Там, где корни дерева совпадали с местом расположения могилы, весь периметр могилы и земля просто повисли в воздухе. Тем временем на кладбище оказался сломанным памятник.
Алина из Паневежиса говорит, что такое она видит здесь впервые. „Не первая буря в моей жизни, но чтобы вот такие разрушения. Я всю жизнь прожила в Паневежисе, посещаю это кладбище уже десять лет после смерти отца. Такие кадры, трагедия“, - сокрушается женщина.
Заместитель руководителя отдела коммуникаций Паневежского городского самоуправления Вилма Кучите в среду днем прокомментировала Delfi, что на данный момент деревья упали в общей сложности на 50 могилах на двух городских кладбищах - в Шилайчяй и Кафедральном кладбище.
„Поскольку деревья упали, мы пока не можем точно сказать, насколько повреждены могилы. Точное количество пострадавших могил будет определено после уборки деревьев. Кладбища осмотрены, сфотографированы, о них будут проинформированы люди, присматривающие за ними. <...> Ситуация в городе такова, что всего насчитывается более 200 поваленных, сломанных или каким-либо образом поврежденных деревьев. Их приводят в порядок, работы начались во вторник, после того как ветер немного утих и погодные условия улучшились. <...>В настоящее время в городе сформированы четыре бригады, которые проводят работы по очистке и уборке. Намечается, что люди будут работать и в субботу. Работы займут время и потребуют осторожности, поэтому сложно сказать, когда именно они закончатся, но приступить к уборке кладбища планируется только в начале следующей недели, потому что сейчас приоритет за городом“, - заявила в комментарии Delfi В.Кучите.
В своем аккаунте в Facebook муниципалитет Паневежиса призывает домовые общины внести свой вклад в работы по приведению в порядок города в связи с чрезвычайной ситуацией.
„Жителям, которые могут уделить время уборке небольших ветвей и кустов на своей территории, предлагается делать это самостоятельно, собираясь группами“, - говорится в сообщении муниципалитета.
Во вторник муниципалитет также сообщил, что жители частных территорий могут самостоятельно убирать деревья, вырванные с корнем и сломанные ураганом. Однако, если это охраняемое дерево, перед обрезкой необходимо сообщить об этом в отдел территориального планирования и архитектуры Паневежской городской администрации.