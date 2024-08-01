2024.08.01 10:36

Ураган опустошил кладбища в Паневежисе: говорят, такого зрелища еще не видели

 
ru.DELFI.lt
Ураган опустошил кладбища в Паневежисе
Ураган опустошил кладбища в Паневежисе
ФОТО: Domas Urbonas | Elta

Буря, пронесшаяся по Литве, была ужасающей. Фотографии ущерба по-прежнему поступают со всей страны, и это очень напряженные дни для страховых компаний. Огромный ущерб был нанесен и Паневежису.

Кладбище здесь просто опустошено. Вырванные с корнем деревья не только повредили дорожки, поломали плитку, но и разрушили некоторые могилы. Там, где корни дерева совпадали с местом расположения могилы, весь периметр могилы и земля просто повисли в воздухе. Тем временем на кладбище оказался сломанным памятник.

Алина из Паневежиса говорит, что такое она видит здесь впервые. „Не первая буря в моей жизни, но чтобы вот такие разрушения. Я всю жизнь прожила в Паневежисе, посещаю это кладбище уже десять лет после смерти отца. Такие кадры, трагедия“, - сокрушается женщина.

Заместитель руководителя отдела коммуникаций Паневежского городского самоуправления Вилма Кучите в среду днем ​​прокомментировала Delfi, что на данный момент деревья упали в общей сложности на 50 могилах на двух городских кладбищах - в Шилайчяй и Кафедральном кладбище.

„Поскольку деревья упали, мы пока не можем точно сказать, насколько повреждены могилы. Точное количество пострадавших могил будет определено после уборки деревьев. Кладбища осмотрены, сфотографированы, о них будут проинформированы люди, присматривающие за ними. <...> Ситуация в городе такова, что всего насчитывается более 200 поваленных, сломанных или каким-либо образом поврежденных деревьев. Их приводят в порядок, работы начались во вторник, после того как ветер немного утих и погодные условия улучшились. <...>В настоящее время в городе сформированы четыре бригады, которые проводят работы по очистке и уборке. Намечается, что люди будут работать и в субботу. Работы займут время и потребуют осторожности, поэтому сложно сказать, когда именно они закончатся, но приступить к уборке кладбища планируется только в начале следующей недели, потому что сейчас приоритет за городом“, - заявила в комментарии Delfi В.Кучите.

В своем аккаунте в Facebook муниципалитет Паневежиса призывает домовые общины внести свой вклад в работы по приведению в порядок города в связи с чрезвычайной ситуацией.

„Жителям, которые могут уделить время уборке небольших ветвей и кустов на своей территории, предлагается делать это самостоятельно, собираясь группами“, - говорится в сообщении муниципалитета.

Во вторник муниципалитет также сообщил, что жители частных территорий могут самостоятельно убирать деревья, вырванные с корнем и сломанные ураганом. Однако, если это охраняемое дерево, перед обрезкой необходимо сообщить об этом в отдел территориального планирования и архитектуры Паневежской городской администрации.

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