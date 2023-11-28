Управление по защите прав потребителей: игрушки из слайма опасны

В ходе программы отделы надзора за рынком Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского и Шяуляйского регионов VVTAT отобрали более десяти игрушек из слайма, которые были отправлены на проверку в Национальную лабораторию общественного здоровья.

Половина проверенных образцов была признана несоответствующей по химическим свойствам, т.е., содержание бора выделяемого из игрушки превышало предельное значение (300 мг/кг), установленное Техническим регламентом о безопасности игрушек.

Учитывая, что бор может нанести вред здоровью, сообщается, что эти игрушки представляют риск отравления для детей.

Управление по защите прав потребителей запретило размещение на рынке этой опасной продукции, предписала изъять ее из продажи и у потребителей. А затем утилизировать в соответствии с требованиями.