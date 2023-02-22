Университет ISM начинает работу в здании бывшей центральной почты

Университет управления и экономики ISM будет работать в бывшем здании центрального почтамта Вильнюса.

"Перебрались в новый дом ISM, который находится в самом сердце Вильнюса – на проспекте Гедиминаса, 7. Лекции в новом здании начнутся 23 февраля. Нам не терпится начать работу!", – информировал ISM.

В новом здании ISM одновременно может находиться 1000 человек. В ходе реконструкции на цокольном этаже здания упразднили стоянку и хозпомещения, там оборудовали кабинеты и конференц-залы, зоны для альтернативной работы и отдыха, холл.

"На первом этаже здания сохранили холл и основные пространства. Сохранили оригинальную архитектурную идею здания, холл и основное пространство выполняют функции "внутреннего двора" здания, где размещены зоны отдыха и проведения мероприятий. Парадный вход в здание остался неизмененным. На втором этаже здания – аудитории, кабинеты преподавателей и работников университета. На третьем этаже – кабинеты администрации университета, залы совещаний", – сказано в проектных предложениях.

До сих пор университет ISM находился в комплексе бывшего монастыря на ул. Аушрос Варту.

Напомним, что в декабре 2020 года здание центрального почтамта приобрела компания Terseta, принадлежащая фонду Lords LB Asset Management (стоимость здания 11,22 млн. евро).

Центральный почтамт в Вильнюсе находится на ул. Тоторю, 8.

Здание бывшего центрального почтамта было построено в XIX конце-начале XX вв в стиле неоренессанса, а во второй половине XX в. реконструировано в стиле модернизма. В 1969 г. над проектом работали известные литовские архитекторы Альгимантас и Витаутас Насвитисы. Они сохранили исторический фасад, а внутри создали новое пространство.