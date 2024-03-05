Уникальный уголок Вильнюса может превратиться в еще один Гульбинай: планы предпринимателей удивляют

"Здание медицинско-оздоровительного назначения, по моему мнению, теоретически может стать квартирами. Кабинеты врачей там очень большие: 50-60 кв. м на первом этаже. На третьем этаже, где квартиры бывают самые дорогие - уже 150 кв. м. Что касается зданий для отдыха, они тоже могут быть переоборудованы в жилые - для гостиницы такие апартаменты слишком велики. Там помещения 50-60 кв. м. Это 2-3-комнатная квартира. Верхние двухэтажные – 100 кв. м. Огромные апартаменты. На схемах нет планировки, поэтому функцию трудно понять. Если квартира экономического класса достигает размера 50 кв. м, то здесь уже могут быть квартиры более роскошные.