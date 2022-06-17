"Вечер. Солнце понемногу склоняется к земле, разгоняя облака. Наконец-то будет ясно. В голове дилемма: ехать фотографировать или нет? В фейсбуке увидел поляну цветущей смолки в Аукштайтийском региональном парке. Решение принято, в рюкзак идут пропеллеры для дрона, объективы.

На месте вижу розовый луг. Поднялся, чтобы посмотреть на него сверху. Красота. Так ярко. Картина немного сюрреалистическая. Вечером протянулись тени деревьев, мягко лаская цветы. Я взял в руки фотоаппарат. Розово, сладко, клейко, луг привлекает насекомых, завлекает фотографа. Когда солнце скрылось за лесом, тихо стало на лугу. Розовые цветы, вечерний свет и жужжание пчел и шмелей – чего еще хотеть?

Я решил простится с лугом. Собрал все в рюкзак. Перед те, как сесть за руль, огляделся...

Вижу, большими скачками вдоль лесной опушки к лесу приближается кто-то серый. Собака? Волк! Я подскочил к рюкзаку, вытаскиваю "телескоп". Бросаю все чехлы, пытаюсь успеть запечатлеть хищника. Несколько кадров – раз, раз! Смотрю на экран – темно. Настроенный на шмелей фотоаппарат не подходит для фотосессии с участием волка.

Быстрый взгляд – волк во-вот скроется за холмом. Несколько коррекций и быстрых кадров. Убежал. Сердце стучит где-то в пятках. Такую встречу не запланируешь".