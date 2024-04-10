Уникальная возможность: экскурсии по подземельям Вильнюса

 
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Ar galiu užeiti? Vilniaus katedros požemiai
Ar galiu užeiti? Vilniaus katedros požemiai
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Платформа "Заочный Вильнюс" (Neakivaizdinis Vilnius) предлагает массу интересных мероприятий - от кинокапсул до бесплатных экскурсий по подземельям, бункерам и подвалам. Праздничная программа (платформа празднует 5-летие) ждет 20-21 апреля, пишет портал madeinvilnius.lt.

"По случаю 5-летия мы хотим открыть для жителей "глубинные слои", – сказала инициатор проекта Соната Гришкене.

Слышали ли вы о костеле, в подвале которого есть целебный источник? Или о ресторане со старинной коллекцией ключей? Ходили ли вы в библиотеку, которая находится в бывшем дворце Софии и Юзефа Тышкевичей, а может были в бункере времен холодной войны?

Во время экскурсии желающим покажут 30 мест, в которые не попадают лучи солнца: подвалы гостиниц, подземелья библиотек и музеев, наследие индустриальных районов и др.

Регистрация будет объявлена с 16 апреля.

20 апреля в Лепкальнисском водохранилище можно увидеть свето- и звукоинсталляцию Максимилиана Опришки (Fume) Impusle.

В перформансе смогут участвовать все желающие, регистрация не требуется.

Вильнюсское кинобюро дарит исследователям города возможность испробовать кинокапсулу Medūza в помещении Литовского союза художников, в этом помещении находятся подвалы XIV в. Состоится показ фильма Эйтвидаса Дошкуса "Здесь был Вильнюс" (продюсер Дагне Вилджюнайте; Meno avilys).

В Вильнюсском центре информации для туристов (ул. Пилес, 7) 20-21 апреля можно увидеть видеорассказ Римаса Сакалаускаса, Жилвинаса Вингялиса и Доминикаса Дигимаса "Космический Вильнюс".

15-21 апреля в кофейнях сети Caffeine можно будет выпить кофе "Заочный Вильнюс".

20-21 апреля участников праздника "Заочного Вильнюса" ждут подарки и сюрпризы.

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