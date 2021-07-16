Уникальная находка в Вильнюсском районе: мужчина нашел клад с монетами времен Ягайло

Мужчина нашел первые монеты с помощью металлоискателя, а потом в этом месте месяц работали археологи. По словам работников Национального музея, найден клад времен Ягайло (XIV в.): серебряные монеты, мужской перстень из серебра, серебряные слитки.
Впервые были обнаружены монеты Ягайло с изображением льва, которые были отчеканены, когда он стал королем Польши. Найдены и обрезанные монеты.
"В Литве было найдено около 10 таких кладов, но сохранились всего два из них", – сказал LNK археолог национального музея Повилас Блажявичюс.
Монеты были рассыпаны, находились на глубине 10–30 см. Предполагают, что изначально клад мог быть в керамическом или медном сосуде.
"Денег было много, можно предположить, что деньги принадлежали воину, именно воины в то время накапливали больше всего денег. Во-первых, они грабили во время завоеваний, во-вторых, получали деньги за службу", – сказал работник отдела нумизматики музея Эдуардас Ремецас.
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