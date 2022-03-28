"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиян

Но тем не менее 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билынского и полк "Азов" сражаются, как львы. Их командирам – Владимиру Баранюку и Денису Прокопенко – президент Украины Зеленский присвоил наивысшие звания Герой Украины.

Об обороне Мариуполя, о тактике россиян, о военных преступлениях в интервью Delfi рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар, друг "Калина".

Обстрелы с неба, земли и моря

"Перезвоню позже, когда чуть поутихнет", – пишет Святослав.

"Чуть поутихнет" – это короткие перерывы между авианалетами.

Мариуполь – с первого дня под обстрелами с неба, земли и недавно – с воды.

"Если говорить о масштабах тех колоссальных бомбардировок и тех колоссальных обстрелов, наверное, это можно сравнить со Второй мировой. Кроме авиации, сверхмощных бомб, систем залпового огня, артиллерийских ударов, танков, системы "Солнцепек", которая просто выпаливает все на свете, аж бетон горит, добавились большие десантные корабли, которые хаотично обстреливали город с воды.

Пентагон публиковал информацию о том, что около 200 вылетов самолетов - на территорию Украины. Авиабомбардировки не прекращаются целый день и целую ночь. Каждые пять минут сыпятся бомбы. Более половины всех авиабомбардировок Украины – по Мариуполю. Кроме того, баллистические ракеты", – рассказывает Святослав Паламар.

Говорит, Россия использует тактику, которую применяла во время всех своих войн.

"Они посылают неподготовленных: срочников, мобилизированных, контрактников регулярных российских войск, коллаборантов из Донецка и Луганска. А также наемников с Кавказа и других уголков России. Это не выдумки. Мы брали пленных и видели прописки в их паспортах. Эти люди не имеют защиты: бронежилета, каски. Они не считаются с человеческими жизнями. Посылают на нашу пехоту, чтобы мы расходовали патроны, чтобы разведать наши огневые позиции, а потом насыпать по ним с артиллерии. Мы их уничтожаем. После этого они засыпают нас всеми возможными системами артиллерийскими. И, несмотря на свои потери, они пробуют продвигаться вперед. И у них реально стоят заградотряды, которые расстреливают бойцов, если те не хотят идти вперед. Пленный, которого мы взяли, озвучивал такие вещи, которые в 21 веке сложно представить. Их бросают с одним автоматом, дают четыре магазина патронов и говорят: "А остальное оружие заберешь у убитого украинца". Так они воюют!" – рассказывает Святослав.

Трупы российских солдат лежат в городе, их не могут хоронить ни украинские военные, ни горожане. Кремлю и российскому руководству они не нужны. Тела разлагаются, отравляют воздух, землю и воду.

Кроме того, российские оккупанты нарушают правила ведения войны. К примеру, переодеваются в гражданскую одежду. Получается вроде и некомбатант, но с оружием в руках.

26 марта "Азову" удалось уничтожить 3 танка, сжечь 1 БМД. О пехоте речь не идет.

"Мы пехоту не считаем, потому что там колоссальные потери, – говорит "Калина". – Все это ценой героизма наших ребят. Потому что здесь нечеловеческие условия. С 1 марта Мариуполь в полной блокаде. Бойцы получают ранения, подлечиваются и дальше воюют. Если ситуацию описать несколькими словами, то она тяжелая, но контролируемая. Мы понимаем, что происходит, у нас есть линия обороны. Идут уличные бои. В уличных боях всегда сложно. Но мы – военные, давали присягу и исполняем приказ. И будем его исполнять. И будем стоять до конца".

"Калина" в "Азове" с 2014 года. Тогда еще батальон был одним из подразделений, которые освободили город Святой Марии, как называют Мариуполь, 13 июня 2014 года.

В "Азове" говорят: Путин сломал зубы об Мариуполь. И уничтожить его – это идея-фикс диктатора.

"Мы помним, как город стал за эти восемь лет после освобождения жемчужиной Приазовья. И не можем разрушать его и действовать такими наглыми, варварскими методами, как враг. Потому что мы знаем, что в подвалах домов находятся люди. И мы не можем их разбивать. Наши минометчики и вообще все стараются делать точную, ювелирную работу. Сегодня я не преувеличу, если скажу, что 98% Мариуполя уничтожено. Но мы верим, что сможем его отстроить", - сказал он.

Военные преступления России

В Мариуполе – настоящая гуманитарная катастрофа: нет воды, продуктов, лекарств, тепла, электричества, связи. Но в городе все еще находятся, по оценкам Святослава, около сотни тысяч человек.

Украинские военные пытаются помогать гражданским, которые остались в городе: едой, водой, отдали полевую кухню, чтобы можно было готовить.

"Это же наши люди. Это граждане Украины. Но помочь мы можем не всем", - заметил он.

"Несколько дней назад приехала "гуманитарная миссия", - рассказывает Паламар о цинизме агрессора.

"Они привезли пару коробочек печенья. Люди неизвестно сколько не ели. Понятно, что они потянутся за этой подачкой. И они сняли на пять минут пропагандистскую картинку. Это ложь. Они людям рассказывают, что в этом квартале никто не стреляет, потому что здесь они. А кто людей обстреливал все это время? Кто допустил это все? У людей нет интернета, и им активно рассказывают, что Запорожье уже под контролем России, что Одесса российская. Кроме того, людей насильно вывозят на территорию Российской Федерации. Ко мне обратился офицер. Его жену и детей забрали в Ростовскую область. Она только и успела, что смс написать. Есть факты расстрелов военных и членов их семей на территориях, которые оказываются под оккупацией", – перечисляет "Калина" военные преступления России.

Также оккупанты вяжут белые повязки на гражданских (белые повязки – один из отличительных цветов оккупационных войск – Р.). Они захватывают больницы и берут пациентов в заложники. Стреляют из православного храма в центре города.

Пересчитать военные преступления россиян только относительно Мариуполя не хватит, пожалуй, и дня.

"Люди больны, людям нужен инсулин, лекарства. Люди умирают от голода. Людям нечего пить. Об этом нужно говорить! Международные гуманитарные организации должны приехать сюда и зафиксировать это все. Если Путин захватит, он сделает так, что сотрет из памяти все. Нетерпеливая, преступная акция Путина по поводу бомбежки Мариуполя имеет одну цель – скрыть цифры совершенных ими преступлений. Потому что на самом деле цифры колоссальные, – говорит "Калина" и продолжает перечислять злодеяния Кремля. - Когда мы читаем, что в Украине погибло сто с чем-то детей… Зайдите сюда. Повырывайте все эти могилы, разберите все завалы, и мир будет в ужасе. Здесь катастрофа! Надо людей хоронить. Хоронить их нет возможности. Кого смогли, того закопали. Кого не смогли, до сих пор лежат на улице, под завалами, между стенами разрушенных домов, замурованные живьем в подвалах. Много ли в Мариуполе братских могил? Много".

Хаотические неизбирательные бомбардировки города. Все школы, садики разрушены. Драматический театр, на площади по кругу было написано "Дети".

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"Мы туда приезжали, помогали людям, спасали их от обстрелов. Комбатантов там не было. Там были гражданские. Россияне ударили авиабомбами. Около трехсот человек погибло. Когда военные приехали разбирать завалы, начался обстрел со ствольной артиллерии", – рассказывает Святослав.

В Мариуполе нет мобильной связи. Представители "Киевстара" поставили вышку. В центре города, где хоть как-то ловила связь от этой вышки, собирались люди.

"Они пробовали послать какую-то весточку: живы или нет, кто умер – в мир извне. После этого туда пошел удар "Градами". Это преступление, – говорит офицер. – Но самое большое преступление – это когда после этого туда приехали полицейские, волонтеры, военные, люди и помогали разгребать то, что они наделали, через 15 минут был повторный обстрел. Вот в чем наглость и цинизм этих ублюдков. Они же не просто совершают преступления во время войны. Они расстреливали горожан ради удовольствия".

"Калина" продолжает рассказывать:

"Жилые кварталы сжигались системами залпового огня "Солнцепек". Они даже видео выставили у себя в соцсетях, как гордятся, что "Солнцепек" стрелял по Мариуполю. А они работали по жилым кварталам! И в тех руинах горели люди. Горели живьем. И женщины, и дети. Они кричали. Живьем! Вы понимаете? Это настоящий геноцид. Давайте задумаемся на минуту о том, что 80% или даже больше жителей Мариуполя – русскоговорящие. Это геноцид против украинского народа. Вот и все. Отдают ли себе отчет их солдаты? Да. Они знают, что делают".

Доведенные до отчаяния местные либо набиваются битком в машины, либо идут пешком, чтобы покинуть обложенный город.

"Как голодный испытывающий жажду человек может дойти под обстрелами пешком до Бердянска или Запорожья. Но идут!"

Будущее

У Мариуполя есть будущее, верит Паламар. Он уверенно говорит: "Когда город деблокируют, мы выгоним врага и отстроим Мариуполь". И ему хочется верить, как никогда и никому.

"Воевать в таких условиях, в каких воюют наши ребята и не верить невозможно. Конечно, мы надеемся. Надеемся на то, что с нашими гражданами все будет в порядке. Что обещания Макрона приехать общим гуманитарным "фронтом" – не пустой звук. Людям нужна помощь. Людям нужна тишина. И мир, – говорит офицер. – Но россияне же сюда не допускают никого! Никого, кто может стать свидетелем их ужасных преступлений, снять на фото или видео последствия разрушений. Они берут в заложники журналистов. Они их избивают. Зачем? Потому что увиденное здесь они передадут другим. И их злодеяния увидит мир. А Россия не может этого допустить".

"Калина" просит мир:

"Начните действовать! Прекратите уже призывать. Возьмите пример с наших военных и начните действовать. Закрытое небо спасло бы не только Мариуполь, а и всю Украину. Характера, мужества, воли у наших военных достаточно. Поверьте".