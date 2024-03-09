Уму непостижимая история: мать полгода жила в квартире, где находилось тело ее скончавшегося сына

По данным полиции, мать жила в квартире с умершим сыном около полугода, соседи называют более длительный срок.
"Год жила с покойником. Как она могла?" – вопрошала одна из соседок.
Кто-то из соседей сообщил в полицию, что давно не видит вернувшегося к матери сына.
"Люди сообщили, что он пропал", – сказала социальный работник Дангуоле Томкунене.
Мать пропавшего говорила соседям, что сын спит.
Начальник полиции Пасвальского района Эйнис Куджма сказал, что скончавшийся не работал, других родственников у семьи нет, поэтому никто не заметил, что он пропал.
"Время от времени он уезжал на заработки за границу", – сказал полицейский.
Социальных работников в квартиру женщина не впускала, от помощи отказывалась. Полиция и социальные работники смогли попасть в квартиру 83-летней женщины только благодаря ее близкой подруге.
"Подозрения вызвал цвет ног сына, они были черными. Выяснилось, что он давно умер, тело мумифицировалось", – сказал Куджма.
По предварительным данным следов насилия на теле не было, причину смерти выяснят эксперты. Самые близкие соседи женщины сказали, что чувствовали отвратительный запах, видели, что у женщины не все в порядке со здоровьем, но не хотели вмешиваться не в свое дело.
"А почему этим должны заниматься соседи, есть организации, социальные работники, староство, работники староств, которые должны заботиться о семьях, где есть больные", – сказала одна соседка.
Социальные работники уверяют, что они ходили к женщине.
"У нас связаны руки, мы ничего не можем делать против воли человека. Мы не можем насильно предоставлять какие-то услуги", – сказала Томкунене.
Пока ведется расследование, мать покойного к себе забрала ее подруга. Говорят, что эта женщина - бывший врач, лишившаяся уже второго сына.