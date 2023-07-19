Умерла бывшая депутат Сейма Литвы Ирина Розова

Ирина Розова родилась 23 января 1958 года в Клайпеде. Училась в 11-ой средней школе Клайпеды. После школы поступила в Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Училась на факультете журналистики.

Работала редактором на телевидении в Омской области, затем в областном комитете по телевидению и радиовещанию Калининградской области. В 1992 году вернулась в Клайпеду, где преподавал английский в школе и вела программы на клайпедских радиостанциях Laluna и "Радуга".

В 2002 году И.Розова присоединилась к партии "Русский альянс". По списку этой партии была избрана в Клайпедский горсовет в 2003 году. В 2006 году получила мандат члена Сейм по списку Союза крестьянской партии и новой демократии. Работала помощницей европарламентария Вальдемара Томашевского. На местных выборах 2011 года снова была избрана в клайпедский горсовет от "Русского альянса".