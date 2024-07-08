Умер журналист и писатель Виталий Каракорский

"Называть вещи своими именами сложно, но мы стараемся это делать“, - говорил тогда в интервью Delfi В. Каракорский о своей работе, гражданской позиции и толерантности. - Что касается толерантности, то это такое тяжелое занятие, иногда даже неприятное. Слово терпимость, от слова „терпеть“ — даже то, что не нравится иногда. Но я думаю, что тут действует принцип врачебно-хирургический „не навреди“. И если им руководствоваться и при этом не врать, то получается хороший результат“.



В. Каракорский сотрудничал с порталом Delfi, его статьи и комментарии на актуальные, исторические и темы межнациональных отношений можно прочитать в литовских (Veidas, Balsas), независимых белорусских и СМИ на русском языке.