Умер отец президента Литвы Гитанаса Науседы

"Сегодня в 1.10 мой дорогой папа покинул этот мир в возрасте 93 лет. Он ушел так же, как и жил - достойно, мирно и оптимистично. Он отправился к человеку всей своей жизни - моей матери, которую очень любил и по которой скучал восемь лет", - написал Г. Науседа.
Президент также вспомнил историю жизни своего отца и страдания, которые ему пришлось пережить в концлагере.
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