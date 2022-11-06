Умер отец президента Литвы Гитанаса Науседы

"Сегодня в 1.10 мой дорогой папа покинул этот мир в возрасте 93 лет. Он ушел так же, как и жил - достойно, мирно и оптимистично. Он отправился к человеку всей своей жизни - моей матери, которую очень любил и по которой скучал восемь лет", - написал Г. Науседа.

Президент также вспомнил историю жизни своего отца и страдания, которые ему пришлось пережить в концлагере.