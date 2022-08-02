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На 73-м году жизни умер заочно осужденный по делу 13 января бывший командир отряда специального назначения КГБ "Альфа" Михаил Головатов.
Mikhail Golovatov
Mikhail Golovatov
© AFP/Scanpix

О его смерти в понедельник сообщила ветеранская организация "Альфы".

Литовские суды признали гражданина России Головатова виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорили его к 12 годам лишения свободы.

По данным дела, он вместе с другими лицами планировал провести военную операцию в Вильнюсе в 1991 году и осуществлял подготовительные действия к преступлениям против Литовского государства.

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В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения.

Советcкая власть попыталась с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, провозгласившую независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.

В июле 2011 года на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой, бывший офицер КГБ Головатов был задержан в аэропорту столицы Австрии Вены, но в течение суток отпущен. Тогда официальные лица Литвы и Еврокомиссия подвергли резкой критике Австрию, заявившую, что у ей недостает данных для передачи подозреваемого в Литву.

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