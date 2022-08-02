О его смерти в понедельник сообщила ветеранская организация "Альфы".
Литовские суды признали гражданина России Головатова виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях и приговорили его к 12 годам лишения свободы.
По данным дела, он вместе с другими лицами планировал провести военную операцию в Вильнюсе в 1991 году и осуществлял подготовительные действия к преступлениям против Литовского государства.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения.
Советcкая власть попыталась с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, провозгласившую независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.
В июле 2011 года на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой, бывший офицер КГБ Головатов был задержан в аэропорту столицы Австрии Вены, но в течение суток отпущен. Тогда официальные лица Литвы и Еврокомиссия подвергли резкой критике Австрию, заявившую, что у ей недостает данных для передачи подозреваемого в Литву.
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