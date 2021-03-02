Умер главный редактор газеты "Экспресс-неделя" Юрий Строганов

Юрий Владимирович Строганов был одним из самых ярких представителей русской журналистики в новейшей истории Литвы. Он оказал большое влияние и играл значимую роль в жизни русской общины страны.

Юрий Строганов родился 6 января 1952 года на Дальнем Востоке. Он отдал журналистике большую часть своей жизни. Окончил школу уже в Вильнюсе. Три года провел на флоте – служил на подводной лодке, позже учился в Вильнюсском университете, изучал русский язык и литературу, по специальности – филолог.

В Литве и в России Строганова помнят как талантливого репортера, блестящего редактора и умелого руководителя. Он работал и писал для газет "Советская Литва", "Правда", "Труд", "Эхо Литвы", "Литовский курьер", с 2001 года работает в газете "Экспресс-неделя".

Юрий Строганов внес заметный вклад в сохранение и становление независимой русской прессы Литовской Республики. Он был замечательным супругом, прекрасным отцом двух сыновей, хорошим другом и талантливым руководителем.

Подавляющему числу своих читателей Строганов хорошо известен как журналист и редактор, но не все знают, что он был талантливым прозаиком и поэтом. В 2008-м он выпустил повесть "Зеленый грипп, или Ощущение перезагрузки", в 2009-м – роман "Стела". В этом же году был награжден российской медалью Пушкина.

Приносим соболезнования родным и близким Юрия Строганова.