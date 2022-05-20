Умер бывший главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Янцявичюс

Это подтвердил BNS главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс.

Со службы в прокуратуре Янцявичюс ушел в сентябре 2016 года по личным причинам, связанным со здоровьем, впоследствии он работал в MG grupe, которая называлась MG Baltic.

63-летний юрист ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни.