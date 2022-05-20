Умер бывший главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Янцявичюс

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20 мая умер бывший главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Рамутис Янцявичюс.
Это подтвердил BNS главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс.
Со службы в прокуратуре Янцявичюс ушел в сентябре 2016 года по личным причинам, связанным со здоровьем, впоследствии он работал в MG grupe, которая называлась MG Baltic.
63-летний юрист ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни.
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