Ультрамарафонец Сорокин первый раз не дошел до финиша: я доказал, что я - человек

 
Мантас Станкявичюс
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Aleksandras Sorokinas
Aleksandras Sorokinas
ФОТО: Saulius Čirba

Ультрамарафонец Александр Сорокин не сумел улучшить мировой рекорд в забеге на 24 часа – из-за болей спортсмен прервал свое участие в забеге "322 км за 24 ч. c Vytautas minerals". Бегун остановился через 12 часов, преодолев почти 167 км.

"Честно говоря, я сам не знаю, что произошло... Просто организм не позволил бежать дальше, – сказал Сорокинас. – Он начал отключаться после 130 км. Я понял, что ничего не выйдет. Дотянул до 12 ч. Я знал, что если буду терпеть до конца, пробегу 270-280 км. Но цели были иными. Я решил поберечь себя, поскольку в декабре будет еще один мировой чемпионат по бегу в течение 24 часов".

Бегун не хотел рисковать и получить травму.

"Это одна из причин, по которой я решил остановиться, – сказал Сорокинас. – С самого начала я чувствовал, что что-то не так. Я бежал и чувствовал, что нет того, что было на чемпионате Европы год назад, когда я мог бежать и бежать. На этот раз организм просто начал "отключать" ноги. И все".

Сорокин пошутил: "Я доказал, что я - точно человек".

"Я всегда говорил, что главное - желание и мотивация, что каждый второй человек может сделать то, что сделал я, – улыбался Сорокин. – Я понимаю, что сейчас люди будут говорить, что я мог терпеть до конца, будут говорить, что меня волнуют лишь рекорды... Может, и так, может, в этом есть доля правда. Если бы это было мое последнее состязание, думаю, я бы тянул до конца, я бы пробежал этих 270 км... Но меня ждет чемпионат мира. Если организм восстановится, если не будет психологического перелома, попробую наверстать там".

Сорокин - рекордсмен мира. Он сказал, что забег на 24 ч., проходивший в столичном парке Вингис - хороший опыт.

"Может, мне уже пора было вернуться на землю, – сказал Сорокин. – Иногда надо и падать. Это хороший опыт".

К финишу не пришел и польский бегун Анджей Пётровский. Причина - та же, что и у Сорокина.

Напомним, что рекорд забега на 24 ч. принадлежит самому Сорокину – 319,614 км.

Aleksandras Sorokinas ir bėgimo dalyviai
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