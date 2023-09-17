Ультрамарафонец Сорокин первый раз не дошел до финиша: я доказал, что я - человек

"Честно говоря, я сам не знаю, что произошло... Просто организм не позволил бежать дальше, – сказал Сорокинас. – Он начал отключаться после 130 км. Я понял, что ничего не выйдет. Дотянул до 12 ч. Я знал, что если буду терпеть до конца, пробегу 270-280 км. Но цели были иными. Я решил поберечь себя, поскольку в декабре будет еще один мировой чемпионат по бегу в течение 24 часов".

Бегун не хотел рисковать и получить травму.

"Это одна из причин, по которой я решил остановиться, – сказал Сорокинас. – С самого начала я чувствовал, что что-то не так. Я бежал и чувствовал, что нет того, что было на чемпионате Европы год назад, когда я мог бежать и бежать. На этот раз организм просто начал "отключать" ноги. И все".

Сорокин пошутил: "Я доказал, что я - точно человек".