Ультрамарафонец Сорокин первый раз не дошел до финиша: я доказал, что я - человек

"Честно говоря, я сам не знаю, что произошло... Просто организм не позволил бежать дальше, – сказал Сорокинас. – Он начал отключаться после 130 км. Я понял, что ничего не выйдет. Дотянул до 12 ч. Я знал, что если буду терпеть до конца, пробегу 270-280 км. Но цели были иными. Я решил поберечь себя, поскольку в декабре будет еще один мировой чемпионат по бегу в течение 24 часов".
Бегун не хотел рисковать и получить травму.
"Это одна из причин, по которой я решил остановиться, – сказал Сорокинас. – С самого начала я чувствовал, что что-то не так. Я бежал и чувствовал, что нет того, что было на чемпионате Европы год назад, когда я мог бежать и бежать. На этот раз организм просто начал "отключать" ноги. И все".
Сорокин пошутил: "Я доказал, что я - точно человек".
"Я всегда говорил, что главное - желание и мотивация, что каждый второй человек может сделать то, что сделал я, – улыбался Сорокин. – Я понимаю, что сейчас люди будут говорить, что я мог терпеть до конца, будут говорить, что меня волнуют лишь рекорды... Может, и так, может, в этом есть доля правда. Если бы это было мое последнее состязание, думаю, я бы тянул до конца, я бы пробежал этих 270 км... Но меня ждет чемпионат мира. Если организм восстановится, если не будет психологического перелома, попробую наверстать там".
Сорокин - рекордсмен мира. Он сказал, что забег на 24 ч., проходивший в столичном парке Вингис - хороший опыт.
"Может, мне уже пора было вернуться на землю, – сказал Сорокин. – Иногда надо и падать. Это хороший опыт".
К финишу не пришел и польский бегун Анджей Пётровский. Причина - та же, что и у Сорокина.
Напомним, что рекорд забега на 24 ч. принадлежит самому Сорокину – 319,614 км.