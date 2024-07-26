Уличный стиль Клайпеды: посмотрите, как повседневной жизни выглядят горожане и их четвероногие друзья

Признайтесь, что иногда, чтобы быть стильным, даже не обязательно носить самую модную одежду, зачастую лучшие друзья людей – собаки – становятся нашими самыми красивыми аксессуарами и еще больше украшают общий стильный образ. Таких уличных прохожих видно издалека, если не они сами на переднем плане, то их питомцы действительно привлекают внимание.