2024.07.26 11:39

Уличный стиль Клайпеды: посмотрите, как повседневной жизни выглядят горожане и их четвероногие друзья

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos miesto mada
Klaipėdos miesto mada
ФОТО: Klaipėdos miesto mada

На этот раз в обзоре Delfi Stiliaus довольно неожиданная галерея – жители города Клайпеда вышли на прогулку со своими стильными питомцами.

Признайтесь, что иногда, чтобы быть стильным, даже не обязательно носить самую модную одежду, зачастую лучшие друзья людей – собаки – становятся нашими самыми красивыми аксессуарами и еще больше украшают общий стильный образ. Таких уличных прохожих видно издалека, если не они сами на переднем плане, то их питомцы действительно привлекают внимание.

Жизнерадостную фотогалерею запечатлел фотограф Андрюс Вянгалис. Люди, позирующие перед камерой со своими питомцами, не только стильные, но еще и счастливые, и улыбчивые. Посмотрите, как выглядят клайпедчане и их четвероногие друзья в повседневной жизни.

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Delfi
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