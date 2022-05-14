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В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и городках нет канализации. Если Литва до конца этого года не подключит к централизованной системе канализации жителей городов и населенных пунктов, то ей грозят стомиллионные штрафы, сообщает ТВ3.
Lauko tualetas
Lauko tualetas
© DELFI / Andrius Ufartas

А пока некоторые жители Литвы, несмотря на XXI век на дворе, по-прежнему пользуются уличными туалетами.

72-летняя Алина из Неменчине каждое утро выносит ведро в уличный туалет.

"Мучение. Я больна, мне по ночам нужно ходить в туалет. Понимаете", – сказала пожилая женщина. У нее нет возможности подключиться к централизированной системе.

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"Сын купил и душевую, и унитаз, ждем, когда появится возможность подключиться, хоть бы побыстрее", – сказала Алина. Однако пока чиновники только обещают, но ничего не делают.

Зигмунд из Неменчине показал журналистам свой уличный туалет. На вопрос, сколько он ждет возможности подключиться к централизованной системе, он только рассмеялся. "Много. Водопровод - за нас счет. Заплатили где-то 1500, а что с канализацией - неясно", – сказал мужчина.

Каждый месяц он платит за вывоз жидких бытовых отходов 20 евро в месяц. Машина приезжает два раза в месяц.

К системе централизованного водопровода и канализации в Литве не подключены 50 населенных пунктов. В каждом 6 доме в городах и городках Литвы до сих пор нет канализации.

"Это плохо для природы и для жителей, дорого, нужна и скважина и местная канализация. Плохо и перед Европой, мы обязались подключить 95–98% населенных пунктов", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

Сейчас к канализации подключены 77% жителей, это при учете только тех, кто живет в населенных пунктах с населением не меньше 2000 человек.

Решить проблему Литва должна до конца 2022 года. Иначе ее ждут штрафы.

По словам министра, у некоторых людей нет возможности подключиться к централизованной системе, поскольку муниципалитеты не инвестируют в эту инфраструктуру.

"При этом иногда систему прокладывают там, где даже неясно, когда будут построены дома. Но есть и случаи, когда не подключаются сами люди", – сказал Гентвилас.

Больше всего жителей без этой услуги живет в Вильнюсском районе и Шальчининкай.

Муниципалитет Вильнюсского района утверждает, что инвестирует в эту сферу и за 10 лет на это ушло 35 млн. евро, но не все люди могут подключиться к системе по-разным причинам - расширение населенных пунктов.

Евросоюз на решение этой проблемы выделил Литве 1,5 млрд. евро, но не все муниципалитеты и жители, по словам Гентвиласа, одинаково хорошо работали в этом направлении.

Сейчас в Вильнюсском районе централизованную канализацию проводят в Скайдишкес, Григайчай и Неменчине. Работы должны завершиться до конца года.

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