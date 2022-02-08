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Фотограф Раймонда Менкявиче-Вишня несколько лет назад с мужем и тремя детьми покинула Вильнюс и переехала в Ниду. Жизнь на взморье заставила ее заняться новой деятельностью. Фотографию пополнили не только семинары о женственности, сессии Innerdance, но и создание украшений. Раймонда рассказала об украшениях Yoni meile и женской энергии.
Raimonda Menkevičė-Vyšnia
Raimonda Menkevičė-Vyšnia
© Asmeninio albumo nuotr.

Сейчас ради мужа семья Раймонды переехала в Гируляй. Женщина подчеркивает важность природы в жизни человека.

Раймонда рассказала, как от фотографии она пришла к созданию ювелирных украшений.

"За четыре года, проведенных на взморье, я открыла много разных видов деятельности. До этого я ассоциировала себя только с фотографией. Когда у меня появилось больше времени, я нашла другие виды деятельности. Сейчас я веду сессии Innerdance. Это такие танцы внутренней души, свидание с собой, исследование себя. Я интересуюсь кундалини-йогой, философией тантры. Все это помогло мне найти баланс между собой и своим телом. Мне не хватало связи с телом. Я до этого себя оценивала: красивая, некрасивая, худая, нехудая. Я думала, что должна быть какой-то, на кого-то равняться. Только через практику пришло иное понимание. Я никогда не думала, что половые органы женщины настолько важны для связи с собой. Когда я начала понимать это, захотелось какого-то знака, напоминания, чтобы не забывать об этом уважении, любви к себе", - объяснила она появление украшений.

"Естественное состояние женщины - течение, действия, в основе которых лежит интуиция, наличие связи с телом. Тогда не будет стресса, будет удовольствие. Женщина не должна идти через мучения. Мужчине нужна цель, борьба, конкуренция. Например, я в Ниде чувствовала себя замечательно, гуляла, мечтала, фотографировала. Но моему мужу нужна была деятельность, вызовы, адреналин. Когда я нашла свою женскую энергию, наши отношения стали такими, о которых мечтают. Между нами сейчас царит взаимоуважение и благодарность друг другу, нет конкуренции. Сейчас я могу расслабиться и доверять моему мужу, а когда женщина доверяет мужу, она шлет ему энергию в поддержку. Тогда мужа не надо контролировать. Ведь часто женщины планируют, играют в стратегию и теряют связь со своим телом, перестают ощущать оргазм и другие удовольствия. Сейчас женщины загоняют себя в рамки, ведут себя как мужчины: не могут демонстрировать свои чувства, всегда сдержанные, красивые, спокойные, не дай Бог, заплачешь. Если будешь чувствительной и эмоциональной, будешь дурой, но женщина может быть разной, и чувствительной, она течет, ее чувства вдохновляют мужчину", - поделилась своим опытом Раймонда.

В галерее украшения, созданные Раймондой:

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