Украинской школе из Харькова официально разрешат обучать детей в Вильнюсе

Как сообщил BNS представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас, после согласования процедур министр должна подписать указ еще в среду.
По его сообщению, школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей.
По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, одна из них, Каунасская школа "Герой", является частной.
Помимо "Гравитации" рассматриваются заявки еще двух школ, одну из которых подала Международная школа Украины. В министерстве сообщили, что сотрудничество с последней школой продолжается, осталось получить гигиенический паспорт.
Разрешение на обучение по украинской программе, среди прочего, позволяет учреждениям подавать заявки на получение школьной корзины в Литве, дипломы об окончании школ официально признаются высшими учебными заведениями.
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