aA
В среду Министерство образования, науки и спорта Литвы обещает официально представить харьковской школе "Гравитация" право на осуществление обучение в Вильнюсе по украинской образовательной программе.
Украинской школе из Харькова официально разрешат обучать детей в Вильнюсе
© Shutterstock

Как сообщил BNS представитель министра образования, науки и спорта Дайнорас Лукас, после согласования процедур министр должна подписать указ еще в среду.

По его сообщению, школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей.

Статьи по теме:
Литовские школы могут принять еще 26 000 украинских детей
Украинская школа в Клайпеде и Вильнюсе открылась без разрешения властей

По данным Министерства образования, науки и спорта, в настоящее время в четырех школах Литвы ведется обучение по украинским программам. Три школы с украинским языком обучения находятся в ведении литовских муниципалитетов, одна из них, Каунасская школа "Герой", является частной.

Помимо "Гравитации" рассматриваются заявки еще двух школ, одну из которых подала Международная школа Украины. В министерстве сообщили, что сотрудничество с последней школой продолжается, осталось получить гигиенический паспорт.

Разрешение на обучение по украинской программе, среди прочего, позволяет учреждениям подавать заявки на получение школьной корзины в Литве, дипломы об окончании школ официально признаются высшими учебными заведениями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Начало отопительного сезона вызывает у жителей...

Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

После начала деоккупации украинских территорий мир...

СМИ: дома у Ксении Собчак проходит обыск, она уехала в Литву МИД страны информацию не комментирует

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении...

В социальных сетях делятся фотографиями квартиры в разваливающемся доме, точно ли это хорошая инвестиция?

Жители, интересующиеся рынком недвижимости в Вильнюсе...

Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки

1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...