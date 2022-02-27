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На икраинско-польской границе беженцев угощают горячим супом, но их больше всего волнует судьба оставшихся ба Родине близких. По пути в Дорохуск литовского журналиста неоднократно останавливала польская полиция и проверяла документы и машину.
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Ближайший к Дорохуску более крупный город - Хелм - живет в своем ритме. Автомобилей с украинскими номерами на улицах немного, большая их часть едет в направлении Люблина и Варшавы.

В Дорохуск идут колонным машин, пеших беженцев тут нет. Граница между Польшей и Украиной пролегает по реке Буг.

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Беженцев в Польше встречают волонтеры, друзья и близкие.

Первый литовец, встреченный журналистом в Дорохуске, подошел к нему сам. Он рассказал, что привез сюда друга-украинца, с которым работает в Финляндии. Сейчас они приехали встретить семью украинца.

Польские полицейские терпеливо просят встречающих не мешать движению. У самой границы беженцев встречают волонтеры, предлагающие им горячий суп, закуски, воду и гигиенические принадлежности.

"Когда я увидела, какие измученные люди сюда приезжают, уже не смогла бросить их на произвол судьбы. Здесь есть представители разных общественных организаций и поляки, а также украинцы, которые спонтанно приняли решение помогать беженцам. В беде мы должны помогать друг другу", – рассказала волонтер Анна. Волонтеры заботятся о транспорте и о жилье для беженцев.


Оксана Калиниченко с 9-ю приемными детьми направляется к дочери в Германию. В Украине у нее остался сын с невесткой и дочь с зятем
и их малолетние дети.

"Мужчин через границу не пропускают, вот они и остались. Было страшно – дети испугались сирен. И ехать было страшно. На Волыни было спокойно, но уже сообщают, что началось и там, люди запуганы и верной и неверной информацией. Прячутся в подвалы, когда включают сирены, начинается хаос, все переживают", – сказала она.

Надя Бондаренко из Вышгорода рассказала: "Детям войны еще долго будут снится ревущие сирены. Поэтому мы и уехали, чтобы им меньше пришлось это видеть, чтобы не было травмы на всю жизнь. Муж остался защищать Киев. Он ответил на мое сообщение, я написала, что мы в Польше. Значит, он жив – я рада и горжусь этим".

Из Украины приезжают почти одни женщины с детьми. Польское радио в выходные просило водителей быть толерантными к машинам с украинскими номерами на дорогах, поскольку ими управляют уставшие женщины, которые плохо знают местные дороги.

На КПП Лаздияй-Огродники оборудован пункт приема беженцев и палатка с дежурными волонтерами. В субботу через него приехали первые украинцы - женщина с ребенком приехала к родственникам в Литву.

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