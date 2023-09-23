Украинский военный капеллан Сергей Дмитриев: Пригожин – это герой для простых русских граждан

– У русских никогда не было правил. Ни в одной военной кампании за все время. Я думаю, что историки, которые занимаются историей Вильнюса в 17 веке, знают, что делали московские солдаты, когда захватывали и грабили Вильнюс. С тех пор ничего не поменялось.

Контрнаступление — это не так уж просто. Один из моих близких офицеров говорит, что очень легко провести линию на карте, но очень тяжело прожить эту линию на передовой. Если даже во время контрнаступления гибнет хотя бы один человек, это трагедия для всего украинского народа. Мы ценим жизни наших солдат, волонтеров. Во время наступления гибнет не один человек. Это современная война, где есть километровые минные поля, засады. Нас шантажируют взрывом Запорожской АЭС, а это будет взрыв страшнее Чернобыля, экологическая катастрофа. Есть несколько линий укреплений, которые нужно прорвать. Военная помощь стран НАТО — ее недостаточно сегодня, недостаточно техники. У нас до сих пор открытое небо, мы не превосходим противника в авиации. Украинцы до сих пор уступают захватчику, в авиации и в небе. Поэтому мы не можем так же наступать, как и русские — мы бережем своих людей.