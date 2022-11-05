Украинский генерал в Вильнюсе: НАТО скоро поймет, что мы усилим военную мощь альянса

"Если бы вы спросили, стоит ли Украине вступать в НАТО, я бы ответил однозначно — да. Наличие такого соседа рядом требует членства в НАТО. И я думаю, что не только Украина стремится стать НАТО, но и в НАТО скоро поймут, что Украина усилит НАТО", - заявил В. Тимошенко журналистам.
Генерал СБУ отметил, что Украина имеет восьмилетний опыт войны с Россией, а доверие общества к армии составляет 100 процентов.
"Наши вооруженные силы имеют восьмилетний военный опыт и исключительный состав. За эти годы сформировался выдающийся генералитет, отличное среднее офицерское звено, Вооруженные силы Украины имеют стопроцентную общественную поддержку. Это не парламент, не правительство, это люди, которые сегодня действительно национальные герои", - подчеркнул В. Тимошенко.
Он полагает, что Украина, подавшая срочную заявку на членство в НАТО, твердо придерживается этой цели, и на данный момент "НАТО принимает наших представителей совершенно по-другому".
"Думаю, мы там будем", — резюмировал генерал СБУ.
Представитель Украины, принимавший участие в международном мероприятии по наркополитике, также отметил особое положение Литвы и других соседей, назвав страны Балтии, Польшу и Украину одним из самых сильных союзов.
"На море мощным бортом нас защищают США и Великобритания - это мощная поддержка, но Литва, Польша, страны Балтии - мы с вами в одной лодке, и все мы понимаем, что есть только одна угроза, она нависла над нами как облако. Если Украина не выстоит, то, наверное, не надо говорить о том, какая судьба уготована другим странам, нашим соседям, дружественным государствам, потому что этот зверь не остановится", - сказала В. Тимошенко.
В конце сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО сразу после того, как Россия аннексировала четыре оккупированные украинские области - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую - и провела торжественную церемонию в Кремле.
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