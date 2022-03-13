Украинские военные подорвали российскую систему залпового огня: перед этим передали благодарность литовцам

Поздним вечером в пятницу литовцы из организации Pagalba LT привезли в одно из подразделений территориальных обороны пригорода Киева различные устройства, в том числе тепловизоры. На следующий день, в субботу, бойцы Разведывательного взвода этой части, на счету которых уже около двух десятков российских танков, с успехом воспользовались литовским подарком, который привез литовец Арвидас.

Бойцы Разведывательного взвода, обнаружив при помощи тепловизора спрятанную в кустах российскую систему залпового огня, сказала "Арвидас, привет" и уничтожили это страшное оружие.

Желающие внести свой вклад в украинскую борьбу с российскими оккупантами могут перевести деньги на расчетный счет "Pagalba LT" LT443500010015155297, Swift/BIC EVIULT2VXXX.