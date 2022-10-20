Средства для них будут выделяться через спортивные федерации Литвы.

Всего по приказу министра Юргиты Шюгждинене выделено 81,5 тыс. евро федерациям семи видов спорта.

Больше всего - 20 и 19 тыс. евро соответственно - выделено Федерации плавания и Союзу теннисистов, 12,3 тыс. евро - Литовской федерации легкой атлетики.

11 тыс. евро для украинских спортсменов получила Литовская федерация хоккея на траве, 9,5 тыс. получат украинские волейболисты, 6 тыс. - культуристы, 3,7 тыс. - представители киокушин-карате.