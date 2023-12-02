Украинские беженцы рассказали о жизни в Литве: изучение языка, тревожность, очереди и благодарность

Анализ был основан на результатах онлайн-опроса, в котором приняли участие более 200 респондентов, а также полуструктурированного интервью с восемью украинцами, которые приехали в Литву после 24 февраля 2022 года.
Опрос был посвящен различным сферам повседневной жизни: трудоустройству, здоровью, услугам системы здравоохранения и образования, социальной адаптация и проблемам, связанным с интеграцией.
Согласно исследованию, почти 90% украинцев в Литве планируют изучать (или уже изучают) государственный язык. Большинство из них движимы благородными порывами по отношению к Литве, которая была столь гостеприимна.
Как отметила одна из респондентов, она не сталкивалась с серьезным языковым барьером (в большинстве случаев можно договориться на русском или на английском языках). Однако, намерена выучить язык из уважения к Литве.
При этом многие украинцы отмечали, что им не хватает как самих курсов, так и полученных там знаний, чтобы легко и свободно общаться по-литовски.
Заметна также разница в подходе к изучению языка между молодыми людьми и людьми более старшего возраста. Молодые люди смелее и активнее, а люди среднего и старшего возраста зачастую стесняются говорить по-литовски из страха ошибиться и оказаться в смешном положении.
Одна из важнейших проблем, которую озвучили украинцы в Литве, это — длинные очереди на прием к врачам-специалистам. При этом многие отмечали, что, в целом, медперсонал в Литве внимательный и отзывчивый и стремиться оказать посильную помощь.
Результаты исследования также продемонстрировали сложное психологическое состояние беженцев из Украины. Помимо тревоги за своих близких и свое будущее, отмечается чувство отчужденности и социальная изоляция.
Некоторые респонденты с грустью говорили о том, что вся их жизнь осталась на родине, а "здесь (в Литве) мы чужие". Однако, украинцы более молодого возраста настроены оптимистично и в изолированности винят своих же соотечественников, которые отнюдь не стремятся общаться с литовцами и продолжают жить в своем закрытом сообществе.
Несмотря на многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться украинским беженцам, многие рассматривают возможность остаться в Литве надолго и не исключают возможности добиваться в будущем Литовского гражданства.
Отвечая на вопрос о том, как долго они намерены оставаться в Литве, украинцы чаще всего выбирают вариант "До конца войны" (41%). Второй по популярности вариант (39%) — остаться на длительный срок (до нескольких лет). Лишь около 10% респондентов не сомневаются, что останутся в Литве навсегда.
Эти результаты трудно соотнести с другими ответами. Так, например, 64% респондентов в будущем хотели бы рассмотреть возможность получения литовского гражданства, что, вероятно, означает намерение остаться в стране.
Однако причину такого противоречия исследователи видят в том, что большинство беженцев в нынешних условиях не стоят долгосрочные планы. Живущие в Литве украинцы предпочитают сосредотачиваться на конкретных, сегодняшних проблемах и не загадывать наперед.
В основном на вопросы отвечали женщины. При этом мужчины в возрасте 20-60 лет составляют почти 30% от общего числа украинцев, прибывших в Литву после начала войны. Однако, только 10% респондентов мужского пола приняли участие в опросе, и только один мужчина (старше 60 лет) согласился на интервью. Авторы исследования полагают, что это отражает так называемую "серую зону", в которой оказываются мужчины, полулегально покинувшие Украину.
Авторы исследования провели также анализ комментариев в социальных сетях и отметили, что и сами жители Литвы по-разному относятся к беженцам из Украины женского и мужского пола. Женщин обычно воспринимают доброжелательно и с сочувствием. В то время, к мужчинам, избегающим мобилизации, относятся несколько враждебно. Пользователи социальных сетей настаивают на том, что "украинские мужчины должны защищать свою страну".