Украинские беженцы рассказали о жизни в Литве: изучение языка, тревожность, очереди и благодарность

Заметна также разница в подходе к изучению языка между молодыми людьми и людьми более старшего возраста. Молодые люди смелее и активнее, а люди среднего и старшего возраста зачастую стесняются говорить по-литовски из страха ошибиться и оказаться в смешном положении.

При этом многие украинцы отмечали, что им не хватает как самих курсов, так и полученных там знаний, чтобы легко и свободно общаться по-литовски.

Как отметила одна из респондентов, она не сталкивалась с серьезным языковым барьером (в большинстве случаев можно договориться на русском или на английском языках). Однако, намерена выучить язык из уважения к Литве.

Согласно исследованию, почти 90% украинцев в Литве планируют изучать (или уже изучают) государственный язык . Большинство из них движимы благородными порывами по отношению к Литве, которая была столь гостеприимна.

Анализ был основан на результатах онлайн-опроса, в котором приняли участие более 200 респондентов, а также полуструктурированного интервью с восемью украинцами, которые приехали в Литву после 24 февраля 2022 года.

Одна из важнейших проблем, которую озвучили украинцы в Литве, это — длинные очереди на прием к врачам-специалистам. При этом многие отмечали, что, в целом, медперсонал в Литве внимательный и отзывчивый и стремиться оказать посильную помощь.

Результаты исследования также продемонстрировали сложное психологическое состояние беженцев из Украины. Помимо тревоги за своих близких и свое будущее, отмечается чувство отчужденности и социальная изоляция.

Некоторые респонденты с грустью говорили о том, что вся их жизнь осталась на родине, а "здесь (в Литве) мы чужие". Однако, украинцы более молодого возраста настроены оптимистично и в изолированности винят своих же соотечественников, которые отнюдь не стремятся общаться с литовцами и продолжают жить в своем закрытом сообществе.

Несмотря на многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться украинским беженцам, многие рассматривают возможность остаться в Литве надолго и не исключают возможности добиваться в будущем Литовского гражданства.