Украинская “Новая почта” открывает первое отделение в Литве

“Отделению в Литве быть. Уже с середины марта открываем первое отделение. Итак, совсем скоро ты сможешь отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы и грузы легко и быстро, как всегда”, - написала пресс-служба компании в Facebook.

Отделение открывается в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. Это будет грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.

“Так что упаковывай свои посылки и подписывайся на Nova Post Lietuva, чтобы первым быть в курсе всех новостей”, - призвали в компании.

Напомним, в январе “Новая почта” открыла свое первое грузовое отделение в Польше. Там так же принимают и отправляют грузы до 1000 кг.