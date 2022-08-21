Украинская беженка из Висагинаса: "Мы не относимся плохо к русским по паспорту, мы относимся плохо к поддерживающим войну"

Но бежать были вынуждены не только украинцы, но и граждане страны агрессора - россияне. И если первые бегут от обстрелов, оккупации и военных преступлений российских солдат, то вторые - от возможной мобилизации в ряды вооруженных сил и уголовных преследований за публичную антивоенную позицию. И те, и другие оказываются, в том числе и в Литве. В цикле материалов мы поговорим и с украинцами, и с россиянами, приехавшими после 24 февраля сюда. О том, как граждане страны-агрессора и граждане страны, подвергшейся агрессии, ощущают и находят себя в Вильнюсе и других литовских городах. Попробуем также выяснить, как уживаются украинцы и россияне, выступающие против войны, в компактной Литве.

Первой героиней наших статей стала Алина Попова, уроженка Висагинаса, много лет назад переехавшая вместе с мамой в украинский Луцк. Однако после 24 февраля она была вынуждена вернуться на историческую родину, где нашла себя в качестве ассистента ветеринара в одной из городских ветеринарных клиник. А в свободное время в качестве волонтера помогает другим украинцам, бежавшим от войны.

- Расскажи свою предысторию, как вы оказались в Висагинасе?

- Меня зовут Алина, я приехала из Украины, город Луцк. Приехала в Висагинас 28 февраля в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в Украине. 25 февраля уехала из дома. Очень долго добиралась - трое суток. Мы стояли на границе из-за очереди и 28 февраля приехала сюда в Висагинас. Сразу пошла волонтером. У нас есть ассоциация "Счастливые дети" в помощь украинцам, бежавшим от войны. Со 2 марта я уже была в волонтерском центре. Сейчас наш центр закрыт, так как в Висагинас очень мало новых людей приезжает. Вся наша деятельность по сути переехала в "Красный крест". Я работаю ассистентом ветеринара.

- Почему именно Висагинас?

- Я здесь родилась. Прожила 12 лет и потом с мамой мы уехали в Украину. Поэтому выбор пал на город, который мне родной и где у меня есть знакомые и друзья, у меня родная сестра здесь живет.

- Вы сказали, что волонтерский центр сейчас закрыт, потому что по факту мало новых людей приезжает из Украины. Их приезжает мало, потому что физически сложно их разместить или просто в целом из Украины поток беженцев уменьшился?

- Я думаю, это больше связано с тем, что все люди, которые нуждались действительно в помощи, выехали в первые 2-3 месяца. Они очень тяжело выбирались, много кто ехал через Польшу, много кто ехал через Россию. Те, кому действительно нужна была помощь, уже нашли свое место в Европе. Поэтому, мне кажется, большой поток людей закончился. Есть единичные случаи, которые приезжают, но их очень мало. Наша помощь продолжается, мы всегда на связи, у всех людей есть наши контактные номера. Если раньше действовали и мы как ассоциация, и "Красный крест", то сейчас мы как одно целое, но формально помощь идет под эгидой "Красного креста".

- Легко ли находят себя украинцы в Висагинасе или ваш пример скорее исключение?

- Мне кажется, это зависит от желания. У меня такое желание (найти работу. - Delfi) было и через 3 месяца я ее нашла. Многие здесь видят себя временно, но я понимаю, что это надолго. Оставаться просто в подвешенном состоянии мне некомфортно. Кроме того, у меня нет детей, я одна, и в этом плане мне намного проще. Тем не менее, мне кажется, что все, кто хотел, нашли себя. Литва для этого очень гостеприимна и очень помогает украинцам. В особенности тем, у кого есть детки - устройством в садики, школы, с работой. Но если сам человек не хочет работать, то никто ему не поможет.

- Вы понимаете, что это (война - Delfi) надолго, но, правильно ли я ставлю запятую, что не навсегда? То есть, как только, так сразу вы готовы и хотите вернуться в Украину?

- Да. Вы знаете, я скажу, что многие думают, в Украине плохо живется. Но на самом деле у нас прогрессирующая страна. Мне кажется, когда это все закончится, все там стабилизируется и в плане финансов, и в плане жизни в целом. Но пока я понимаю, что в ближайший год этого не произойдёт. Многие возвращаются и сейчас. Они думают, что там уже более безопасно. Поэтому сейчас нет такого количества людей, когда наш волонтерский центр помощи работал 7 дней в неделю по 4-5 часов. Со временем мы стали сокращать время работы. Многие уезжают из Литвы в другие страны Европы и находят себя там. Например, в Англии, в Германии.

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У нас много украинцев, которые приехали с животными. И часто приходят к нам, чтобы сделать прививки. И наш руководитель сделала для украинцев эти услуги бесплатными. Это с ее стороны тоже некий волонтерский взнос. Мы делаем бесплатные чипы, прививки для украинцев.

- У вас остался кто-то в Украине на сегодняшний день?

- Конечно. У меня служат (В ВСУ - Delfi)… (Внезапно начинает плакать - Delfi). Много, кто из нашей семьи… (В этот момент у Алины продолжают наворачиваться слезы. Она выпивает стакан воды, чтобы несколько успокоиться. Поняв, что это очень болезненная тема разговора для нашей героини, мы решили повернуть ход нашей беседы и из Украины снова "вернуться" в Висагинас - Delfi)

- Давайте поговорим о разнице работы в Украине и здесь именно по вашей специальности

- В Украине я не имела прямого отношения именно к ветеринарной клинике. Я имела отношение к зоомагазину: корма, мелкие животные, рыбки. Ну а здесь я пришла в ветеринарную клинику имени Войтеховской. Я пришла и попросилась к ним на работу в качестве ассистента. То есть, я делаю все, кроме операций: подготовка, стоматология животных, вакцинация.

- Вы приехали в первые дни начала войны. За эти 5 с лишним месяцев изменился ли Висагинас в связи с приездом большого количества украинцев и в чем эти изменения, если они есть?

- Вы знаете, я не заметила, если честно. Я слышу речь украинскую, но чтобы сказать, что это как-то глобально повлияло, то нет. Возможно, в Вильнюс гораздо больше приехало украинцев. Висагинас все-таки город маленький, компактный, все друг друга знают. Тем более, что я часто приезжала сюда к сестре. Да, украинцы есть и это ощущается, но город от этого не сильно поменялся.

Но знаете, что я вам скажу. Висагинас - город контрастов. Здесь есть те, кто поддерживает Россию, и есть те, кто поддерживает Украину. Я нередко с таким сталкивалась. Даже на улице, проходя мимо, можешь услышать разговор, который неприятен. Я в такие беседы никогда не влезаю, потому что это мнение каждого. Но лично я не понимаю людей, которые поддерживают войну в Украине, которые говорят, что они за Россию. У меня папа из России, у меня родной брат живет в России, и я могу субъективно судить об этом, потому что я была 24 февраля в Украине, когда я проснулась от взрывов. Это не передать словами. И все люди, которые сейчас действительно поддерживают войну в Украине, я им отвечаю: "Съездите в Украину хотя бы на два дня, поспите хотя бы одну ночь и почувствуйте, каково это, когда тебе на голову падают ракеты. И после этого скажите мне, что вы за Россию". Все, я не могу больше никак входить в какие-то конфликты с этими людьми, потому что они ничего не видят кроме пропаганды. Они обычно злые и говорят, что так вам и надо. Но мы не вторгались в чужую страну, мы жили у себя дома и к нам в дом пришла война. И я не понимаю тех людей, которые сегодня поддерживают Россию и войну.

- Это важный момент. Вы последней частью ответа сами подтолкнули меня на этот вопрос. У украинцев, которые оказываются в Висагинасе, нет некого психологического дискомфорта? Поскольку ни для кого ни секрет, что в Висагинасе много русских и, как вы уже сказали, часть из них поддерживают Путина и Россию. Или у украинцев все-таки, если и ненависть, то неприятие не по отношению к этническим русским, а к обладателям российского паспорта, то есть к россиянам?

- Мне кажется, нет. Часть украинцев, которые едут сюда, вряд ли знают про город Висагинас, что он настолько русскоязычный. Другая часть приезжает сюда, потому что у них здесь родственники. И когда есть родная душа, намного легче.

Мы не относимся плохо к русским по паспорту, мы относимся плохо к русским, которые это все поддерживают. Это разные вещи. Ты можешь быть по паспорту кем угодно, но что у тебя в душе, и что у тебя в сердце - это другое.