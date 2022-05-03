Альбина из Днепропетровска приехала в Литву 11 марта с 5-летним Николой, у которого установлен синдром Дауна. Когда началась война, стали выть сирены, женщина с сыном прядалась за несущими стенами в многоквартирном доме, ближе к выходу, потому что рядом с их домом не было ни метро, ни бомбоубежища.

"Сын не понимал, почему мы должны прятаться. Это не такой ребенок, которому можно сказать, что надо сидеть спокойно, и он послушается. – Он подвижный, все время пытается куда-то сбежать, пойти. Поскольку я жду второго ребенка, мы с мужем решили, что мне с Николой надо уехать из Украины. Я нашла объявление Литовской организации инвалидов с приглашением приехать в Литву. Когда мы были в Польше, узнали, что в нашем районе россияне разбомбили детский сад", – сказала Альбина.

Юлия из Киева приехала в Литву с 18-летней Таисией с расстройством аутистического спектра.

"Во время бомбежек мы около месяца жили в подвале. Было сложно, дочь не понимала, что происходит, она не понимает разговорный язык, с ней можно общаться знаками, действиями. Мы испугались, боялись, что Киев окружат, и тогда уже не сможем уехать. Нас уговаривала сестра, ее друзья из Вильнюса, поэтому мы уехали, хотя сначала не собирались", – рассказала она.

Женщины рассказали, что несмотря на войну с Россией на востоке страны с 2014 года, в остальной части Украины жизнь была спокойной, проводились реформы для улучшения качества жизни.

В Украине уже действовала эффективная система социальной помощи людям-инвалидам по типу европейской. В систему входила и помощь родителям больных детей. Были специальные центры для оказания помощи больным и их родителям.

Юлия с дочерью и сестра Юлии приехали в Вильнюс. Их приняли друзья сестры, работающие в школе, работающей по Вальдорфской программе. Они нашли жилье, помогли решить все проблемы.

"Нам понравился дневной центр, куда мы ходили с Таисией, там есть и мастерские, разные возможности занятости для инвалидов. Мы мечтаем внедрить нечто подобное в Киеве, когда туда вернемся. К нам приходит социальный работник из центра, сейчас мы ждем, когда в него примут Таисию", – рассказала Юлия.

Альбина тоже ждет, когда решится вопрос детского сада. У нее есть жилье, она получает необходимую помощь. Альбина ничего не знала о Литве, когда сюда ехала. Пока она сталкивается с проблемами. Ее удивляют большие очереди, несмотря на то, что речь идет о ребенке, нуждающемся в помощи. Беременная женщина два раза ездила в муниципалитет, но там были такие очереди, что она поняла - не сможет столько отстоять.

За 1,5 месяца в Литве она получила продовольственныю карту "Продовольственного банка" (115 евро) с которой можно купить продукты в магазине Iki. Еще ей должны выплачивать 252 евро, но пока этих денег она не получила.

"Мы живем в предоставленном муниципалитетом помещении с еще двумя женщинами и их больными детьми. Поддерживаем друг друга. Нам многим помогают простые, даже посторонние люди, волонтеры. Если бы не эта помощь, было бы очень тяжело", – признала Альбина.

Представитель неправительственной благотворительной организации Betzatos bendruomenė Вайва сказала, что рук не хватает, чувствуется также усталость общества, меньше внимания этой теме.

По ее словам, адаптироваться легче тем украинцам, у которых здесь кто-то есть - друзья, знакомые. Другим сложно из-за нехватки информации, языкового барьера.

"Еще сложнее положение одиноких родителей, воспитывающих детей с недугом. В Литве таким родителям государство оказывает недостаточно помощи, а в случае с беженцами – помощь еще и опаздывает. Беженки из Украины с больными детьми – все одинокие матери, их мужья воюют. Они находятся в зоне риска, могут пополнить ряды бедствующих в Литве", – сказала представитель Betzatos bendruomenė.

По данным Еврокомиссии, дети беженцев из Украины должны сразу и без дискриминации получить все необходимые услуги и права.

Ц системе Соцмина Migris и в Департаменте статистики беженцев классифицируют только по возрасту, полу, профессиям, в случае с детьми - одни они или с сопровождающим лицом. Критерий уязвимости не выделяется. Это значит, что такая группа, как беженки с детьми с недугами встают в общую очередь, в общий поток. То же самое касается родителей или опекунов недееспособных детей, нуждающихся в специальном уходе.

Определенную помощь они получают. Соцмин информирует, что получившие статус беженцев в Литве люди получают целевые компенсации, могут пользоваться всеми средствами интеграции. Муниципалитеты решают вопрос социальных услуг. По данным Соцмина, если этого недостаточно, могут быть организованы дополнительные услуги на дому или в учреждениях, у беженцев есть право и на денежную социальную помощь.

Соцмин отмечает, что для обеспечения минимальных потребностей инвалидов в Литве муниципалитеты могут назначать социальную помощь - одноразовую, целевую, периодическую и т.д. Например, в Вильнюсе выделяют однократную помощь в размере 252 евро. Ее люди получают, когда оформляют временный вид на жительство в Литве.

Если помощи муниципалитета недостаточно, то могут помочь неправительственные организации "Красный крест", Caritas, Служба помощи Мальтийского ордена, организация "Спасите детей", "Продовольственный банк", а также отдельные жители, волонтеры.

И Альбина и Юлия настроены оптимистично, они верят в победу и возможность вернуться на родину.