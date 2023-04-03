Украинка Яна в Паневежисе учит литовскому своих соотечественников и удивляется, почему русские не учат язык

Женщина приехала в Паневежис 7 лет назад. По-литовски она несмело заговорила через полгода, а через год уже свободно владела языком. Яна приехала в Литву по любви, здесь она вышла замуж.

"Иногда пробивается акцент. Но я заметила, что и сами литовцы говорят по-разному. В Пасвалисе мне было сложно понять, что говорят люди", – смеется Яна.

Сейчас Яна стала примером для поселившихся в Паневежисе украинцев. Уже почти год Яна учит своих соотечественников литовскому языку. Ее старшей ученице – 69 лет, а младшие – детсадовцы.

"В литовском и украинском языках есть похожие слова", – заметила Яна.

По ее словам, самое сложное для иностранцев в литовском - это склонение.

"Я объясняю ученикам, что окончания женского рода -a, -ė, а мужского -as, -ys. Приходит женщина и говорит: "Яна, я не понимаю, чего ты от нас хочешь, ведь сами литовцы не придают значения этим родам. На работе меня спрашивают – чего бы ты хотела kavos или arbatos. Так это же мужской род, а ты говорила, что женский!" Носителям другого языка сложно понять, что не все слова, которые заканчиваются на s - это слова мужского рода", – заметила Яна.

И ей самой было непросто выучить все тонкости литовского. Сейчас она знает, что для того, чтобы осмелиться и заговорить с продавцом в магазине по-литовски, нужно три месяца, через полгода говорить становится легче, через год начинаешь говорить свободно. Некоторые ее ученики уже рассказывают, что смогли объяснить врачу, что их беспокоит. По словам Яны, учить язык помогают мотивированные окружающие люди. э

"Один раз подруга украинка в магазине несмело попросила дать ей полкило фарша. Продавец не поняла ее, но успокоила, сказал, что она может говорить по-русски. Но даже если вы видите, что с украинцами легче договориться по-русски, старайтесь дать им возможность говорить по-литовски. Это очень важно", – сказала Яна.

Планы у изучающих в Пеневежисе украинцев очень разные. Одни строят здесь свое будущее: работают в городских компаниях, в медицинских учреждениях, сейчас документы подтверждает фармацевт из Украины, а одна ученица попросила Яну помочь ей оформить покупку жилья – часть небольшого деревянного домика. Некоторым украинцам уже даже некуда возвращаться, их дома разрушены ракетами.

К Яне на уроки приходят ученики, уехавшие из Бучи, Мариуполя, Ирпеня.

Для некоторых из них Паневежис - только временная стоянка, они мечтают вернуться на родину. "Но литовский учат и те, кто не планирует оставаться в Литве. Так украинцы хотят показать уважение к литовцам, которых их так тепло приняли", – сказала Яна.

Яна приехала в Паневежис из Киева 7 лет назад. В Киеве она получила диплом экономиста и работала в банке, занималась триатлоном.

В Киеве приближался чемпионат по триатлону, нужны были владеющие английским судьи. Директор банка, с которым вместе Яна занималась триатлоном, попросил ее поехать на курсы судей в Эстонию. На курсах она повстречалась с тренером из Паневежиса. Каждый месяц они летали друг к другу, встречались то в Вильнюсе, то в Киеве, то еще где-то.

В Харькове они с мужем бежали марафон на 10 км.

Летать каждый месяц было дорого, да и пара хотела серьезных отношений, поэтому через полгода они поженились, и Яна приехала в Паневежис.

Без знания литовского даже с хорошим образованием устроиться в Паневежисе было непросто. "Я не хотела идти на завод к станку. Мне рекомендовали ехать искать работу в Вильнюс или заняться индивидуальной деятельностью. Еще предложили место уборщицы в гостинице. Мы с мужем решили, что не для этого я училась", – рассказала свою историю Яна.

Три месяца она не работала, но не сидела сложа рук. Она умела делать маникюр (научилась еще в Киеве), поэтому занялась индивидуальной деятельностью.

Непросто было Яне не только из-за незнания литовского, но и из-за сдержанности местных жителей. "Меня удивляло, почему в Литве в выходные никто не ездит к бабушкам, как было у нас. Бабушка нас ждала каждые выходные, и сейчас ждет. В Литве редко мужчины откроют дверь перед женщиной с детской коляской и тем более поднимут эту коляску по лестнице. Мне было непросто к этому привыкнуть. Я сначала этим даже с мамой не делилась, чтобы она не грустила", – рассказала Яна.

Однако после начала войны в Украине ситуация изменилась.

"Литовцы замкнутые люди, но с началом войны я увидела, какие они теплые, как нам помогают. Раньше литовцы одинаково оценивали русских, белорусов и украинцев. Сейчас увидели, что украинцы другие. Мы благодарны литовцам за то, что они делают", – сказала Яна.

Отец Яны ушел на фронт. Сейчас он воюет под Бахмутом. Мама осталась в Киеве, в Украине и дедушка с бабушкой Яны. Яне удалось уговорить мать переехать в Литву. Ее мать приехала с двумя крестными дочерьми и матерью одной из них. Но потом вернулись в Украину.

Сама Яна помогает своим соотечественникам учить литовский язык.

По ее словам, украинцы стараются не использовать русский. Но для того, чтобы русский полностью был вытеснен из жизни украинцев нужно время. Пока для них русский - тот язык, на котором они могут говорить с литовцами, пока не выучили литовский.

Однако Яна заметила, что украинцы в Литве с большей охотой изучают литовский, чем россияне и белорусы. Ее удивляют русские, которые давно живут в Паневежисе, но литовским не владеют или говорят с трудом.

"Когда-нибудь украинцы не будут говорить по-русски, но нужно время. Придет время, когда мы отвыкнем от русского, от общих праздников, ведь у нас разная история. Раньше мы с дедушкой и бабушкой отмечали рождество 6 января, а сейчас празднуем как и вы", – сказала Яна.