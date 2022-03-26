Украинка рассказала о похищениях людей: Путин делает ужасные вещи

В начале беседы женщина сказала, что Украина - народ-герой, люди будут бороться до последнего.

"Этом самый тяжелый месяц в моей жизни. Мы думали, что будет война, но никто не ожидал, какие раны она оставит. Когда началась война, мне звонили многие люди и рассказывали, что их города бомбят. Дома недалеко от моего дома в Киеве, в Куренёвке, разрушены. Из окна дома я пела украинский гимн. Пожилые украинцы пытаются помогать военным. Я тоже им помогаю, готовлю еду, каждый вечер пою детям по интернету. Мы все пытаемся остановить эту ужасную ситуацию, чтобы во всем мире не началась ядерная война. Путин говорит, что может запустить атомную бомбу. Но Украина - народ-герой, мы остаемся на нашей земле и можем одержать победу. Молюсь за это", – сказала женщина.

На вопрос, откуда она черпает силу, Мария ответила.

Ukrainietė Maria

"Я - публичное лицо, я певица, я играю на гитаре, пою для детей. Многие люди знают меня и остаются здесь, когда меня видят. Пожилые люди не могут покинуть Украину, военные не могут уехать, врачи не могут уехать. Я думаю, что и такие люди, как я, не могут уехать. Это помогает нашим людям. Они видят меня на улицах и говорят – Мария, ты здесь, ты не уехала из Украины. Быть может, в этом смысл моей жизни. Я певица, а цель всех исполнителей - быть с народом. Я вместе с моим народом. Возможно, в этом смысл моей жизни. Я горжусь этим", – сказала она.

На вопрос, не опасно ли ходить в магазин за едой, женщина ответила, что это опасно.

"Конечно, это страшно. Я видела многих людей, которые выгуливают на улице своих питомцев: кошек и собак. Я вижу мам и отцов, которые гуляют с детьми, ходят в магазины, когда не слышно сирен. Страшно, но люди стараются вести нормальную жизнь. В Куренёвке первая бомба упала недалеко от нашего дома. Но в Киеве работают врачи. Работают водители автобусов, машинисты поездов. Много людей работает. Это героизм.

Страшно, но мы пытаемся помочь военным. Мы хотим одержать победу в этой ужасной войне. Украина маленькая страна, Россия - большая, страшная страна. Но это наша земля, мы останемся здесь", – сказала Мария.

На вопрос, не боятся ли люди похищений, она повторила, что Путин делает ужасные вещи.

"Меня это очень пугает. Я слышу, что жителей Донецкой и Луганской областей депортируют в другие регионы России. Я слышу о похищениях, многие люди мне как публичному лицу говорят: берегите себя и никому не говорите, где вы находитесь. Я прошу всех родителей беречь детей. Путин делает ужасные вещи, он - убийца", – сказала женщина.

Она рассказала, что еще может общаться с близкими, а ее брат воюет.

"Я общаюсь с близкими. Моя дочь со мной. Брат ушел воевать. Он был аналитиком на телевидении, но в Украине объявлена мобилизация. Его жена ждет ребенка, но он ушел воевать. Я говорила с ним несколько минут назад, он назвал меня так, как называл в детстве. Маричка, со мной все хорошо, не переживай за меня. Мы поддерживаем связь, мы все в Украине", – сказала Мария.