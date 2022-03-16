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В украинском городе Белая Церковь, который находится в 80 км от Киева, российская армия крылатыми ракетами разрушила дома, взорвала общежитие, в городе погибли и пострадали люди. Об обстреле жилого квартала крылатыми ракетами порталу Delfi рассказала местная жительница Юлия.
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