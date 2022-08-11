Инцидент произошел в паневежском отделении государственной компании Regitra.

Regitra не признает обман и указывает, что такую причину указали не ее работники, а компьютер.

Инструктор из Паневежиса Йонас жалеет своего ученика – молодого украинца Виталия Кудринских. Он был возмущен тем, что Regitra неверно указала причину, по которой молодой человек не смог сдавать экзамен.

"Виталий прекрасно выучил и теорию и практику. Его знания сначала проверили в нашей школе, потом он сдал теорию в Regitrа, сдал сразу же. Потом мы ездили перед практическим экзаменом, урок снят на видео, видно, что он ездил без проблем. Ему осталось только сдать вождение в Regitrа", – рассказал Йонас.

"Однако Виталию не разрешили сдавать экзамен. Он рассказал это в автошколе после неудачной попытки", – рассказал пораженный инструктор.

Кудринских пришел на экзамен, оказалось, что молодой экзаменатор не владеет русским.

"Он, ничего не объяснив, а как он объяснит, ведь он не говорит по-русски, указал, что украинец вообще не пришел на сдачу экзамена. Так пропали уплаченные деньги - 41 евро", – удивлялся Йонас.

Его поразил тот факт, что в Паневежисе не осталось экзаменаторов, владеющих русским. Неужели Regitra не могла подойти к решению этого вопроса с большим пониманием, неужели не могли поменяться экзаменаторы так, чтобы Кудринских оказался у того, кто знает русский?

"И еще указали, что он не явился. Как это не явился? Он был, его не допустили к сдаче экзамена", – констатировал Йонас.

"Я зарегистрировался на экзамен заранее, ждал три недели. В день экзамена отпросился с работы. Пришел вовремя. К сожалению, с молодым человеком, который должен был принимать экзамен, мы не смогли договориться. Он что-то записал в моих документах, послал меня в контору, а там я узнал, что в документах написано, что я не явился на экзамен", – рассказал Кудринских.

Он пытался оспорить эту запись, спросил, как это не пришел, если он здесь стоит, но с ним никто не стал говорить. Самое неприятное, сказал украинец, что сейчас снова надо ждать экзамена и платить 41 евро. Кроме того, придется прийти на экзамен с переводчиком.

"Придется искать переводчика, в Regitra, как я выяснил, переводчика нет", – сказал Кудринских.

Пресс-секретарь Regitrа Эмилия Бардаускене подчеркнула, что теорию можно сдать на литовском, английском и русском языках, а практический экзамен проходит на литовском. Поэтому, неважно, знает ли язык экзаменатор, на экзамен ученик должен приходить с переводчиком.

"Таких случаев, когда ученику нужен переводчик, в Regitrа бывает немного. В 2021 г. экзамен сдавали 228 000 человек, с переводчиками – меньше 500", – сказала Бардаускене. Поскольку это очень небольшое количество, компания не нанимает переводчиков, их приводят с собой сами сдающие экзамен люди.

Кроме того, человек не только должен найти сам переводчика, но и перед регистрацией указать, что он будет сдавать экзамен с переводчиком, чтобы Regitrа могла проверить личность переводчика.

На вопрос, почему в документах Кудринских указали, что он не явился на экзамен, пресс-секретарь Regitrа ответила, что Кудринских не выполнил все условия. А саму запись она назвала технической ошибкой: солгал не работник, а компьютер. По словам Бардаускене экзаменатор указал, что украинец приехал без переводчика. Но компьютер так "переварил" информацию, что получилась запись "не явился на экзамен".