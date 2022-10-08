Украинец надолго запомнит ласки известной вильнюсской проститутки

"Я не хотел впутывать в эту историю полицейских, хотел мирно разрешить конфликт, но она отказалась вернуть мне деньги. Я вызвал полицию", – рассказал мужчина.
Так 9 раз судимая за разные преступления Виктория С. снова попала в полицию, но не прошло и суток, как ее отпустили.
Денег украинцу она не вернула – заявила, что он ее с кем-то перепутал.
Так ли это, неясно, украинец был уверен, что именно Виктория С. украла у него почти 1000 евро.
При похожих обстоятельствах эта женщина ранее обокрала другого мужчину и была даже осуждена за кражу.
На этот раз ей удалось избежать ответственности – дело даже рассматривал Верховный суд Литвы. Именно ВСЛ оправдал женщину, не признав в качестве доказательства данные о местонахождении ее мобильного телефона в момент совершения кражи (такие данные разрешается запрашивать при расследовании тяжких и очень тяжких преступлений).
Других неоспоримых доказательств в деле не было.
Суд указал, что в деле немало неясностей. Во-первых, украинец обратился в полицию только через две недели и только тогда, когда нашел подозреваемую. Плюс истец указал сначала одну дату совершения кражи, а потом другую.
Харьковчанин в суде указал, что он работал в Вильнюсе несколько месяцев. Однажды, возвращаясь с работы он в районе вокзала встретил 35-летнюю женщину, которая не скрывала, что работает проституткой и предложила ему свои услуги.
Сначала они сидели и целовались, а потом девушка пожаловалась, что замерзла и запустила руки ему под куртку. Минут через 10 она предложила продолжить общение у нее в квартире и сказала, что сходит за ключом.
Сам мужчина зашел за водой в McDonald‘s, потом вышел, но женщина не вернулась. Он прождал ее 40 минут. Решил, что она передумала, а может нашла другого клиента, вызвал такси и поехал домой. И только утром на следующий день он понял, почему женщина не вернулась - в кошельке не было денег – 1000 евро.
"В полицию я не обращался, надеялся, что сам смогу найти эту женщину", – сказал украинец. Нашел ее только через две недели. Она не узнала мужчину, также начала завлекать его любезностями.
"Когда я сказал, что она обокрала меня, она растерялась", – сказал украинец. По его словам, женщина отрицала обвинения, уверяла, что он ее с кем-то перепутал. Тогда он позвонил в полицию.
Она уверяла, что прежде с этим мужчиной не встречалась, что он обознался. Женщина сказала, что в указанное мужчиной время ее не могло быть на вокзале, поскольку она находилась дома после операции. Однако врачи опровергли эту информацию, женщину оперировали год назад.
Суд первой инстанции запросил в телекоммуникационной компании данные о местонахождении женщины в конкретное время, тогда и выяснилось, что она была на вокзале.
Несмотря и на что мужчине не удалось убедить суд в виновности обвиняемой и суд последней инстанции оправдал ее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о космических ценах: война в Украине - только треть проблемы
В том, что цены на электричество поднялись до...
Крымский мост частично обрушился после взрыва погибли три человека (2)
На железнодорожном мосту через Керченский пролив...
Украинец надолго запомнит ласки известной вильнюсской проститутки
Украинец, который после работы познакомился в районе...
Глава МО Германии: мы должны оценить угрозы Германии в адрес Литвы и быть готовы к реагированию
В Литве 8 октября с визитом находится министр обороны...
В Литве предлагают запретить эксплуатацию автомобилей с нехарактерными выхлопами (1)
В Литве предлагают запретить эксплуатацию...