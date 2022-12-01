Украине передают купленные на деньги жителей и бизнеса Литвы генераторы, дизельные обогреватели

"Суть инициативы заключается в том, чтобы призвать общественность собирать, жертвовать деньги и покупать генераторы, обогреватели и другое оборудование", — заявил в четверг журналистам один из инициаторов создания организации "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис.

Первая партия генераторов и дизельных обогревателей была куплена "Сильны вместе" на средства, ранее пожертвованные жителями и бизнесом. По словам организаторов акции, первая партия включает 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных фонарей, а также топливо, баки и смазочные материалы.

Якилайтис указал, что стоимость первой партии составляет около 65 тыс. евро, она отправится в Западную Украину.

Организаторы акции надеются до конца зимы купить и передать украинцам 2 тыс. генераторов. Для этого планируется собрать около 2 млн. евро.

Говорят, что все собранное и закупленное оборудование будет перевезено в украинские центры для беженцев и реабилитации, учреждения культуры, музеи, которые преобразованы в многофункциональные объекты.

"Мы хотели поддержать Украину простым посланием. Послание сегодня самое что ни на есть ясное: уже пришла зима, она становится все холоднее. Мы считаем, что сегодня теплогенераторы — это оружие, необходимое для защиты от агрессора", — сказал глава ЛНХМ Арунас Гелунас.

В среду украинские власти сообщили, что за последние сутки в результате пожаров в стране погибли девять человек. Поскольку Россия бьет по энергетической инфраструктуре страны, украинцы вынуждены искать альтернативные источники тепла.

Авиаудары за последние несколько недель привели к перебоям в подаче электроэнергии и воды для миллионов людей, что вынудило многих прибегнуть к аварийным генераторам и газовым баллонам.