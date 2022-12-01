Украине передают купленные на деньги жителей и бизнеса Литвы генераторы, дизельные обогреватели

"Суть инициативы заключается в том, чтобы призвать общественность собирать, жертвовать деньги и покупать генераторы, обогреватели и другое оборудование", — заявил в четверг журналистам один из инициаторов создания организации "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис.
Первая партия генераторов и дизельных обогревателей была куплена "Сильны вместе" на средства, ранее пожертвованные жителями и бизнесом. По словам организаторов акции, первая партия включает 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных фонарей, а также топливо, баки и смазочные материалы.
Якилайтис указал, что стоимость первой партии составляет около 65 тыс. евро, она отправится в Западную Украину.
Организаторы акции надеются до конца зимы купить и передать украинцам 2 тыс. генераторов. Для этого планируется собрать около 2 млн. евро.
Говорят, что все собранное и закупленное оборудование будет перевезено в украинские центры для беженцев и реабилитации, учреждения культуры, музеи, которые преобразованы в многофункциональные объекты.
"Мы хотели поддержать Украину простым посланием. Послание сегодня самое что ни на есть ясное: уже пришла зима, она становится все холоднее. Мы считаем, что сегодня теплогенераторы — это оружие, необходимое для защиты от агрессора", — сказал глава ЛНХМ Арунас Гелунас.
В среду украинские власти сообщили, что за последние сутки в результате пожаров в стране погибли девять человек. Поскольку Россия бьет по энергетической инфраструктуре страны, украинцы вынуждены искать альтернативные источники тепла.
Авиаудары за последние несколько недель привели к перебоям в подаче электроэнергии и воды для миллионов людей, что вынудило многих прибегнуть к аварийным генераторам и газовым баллонам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость: каким будет средний размер и льготы
Средний размер налога на недвижимость в Литве...
Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом
После выпуска новостей - интервью с министром обороны...
Индекс показал уязвимость литовской экономики: в Латвии и Эстонии ситуация еще хуже
Во втором квартале этого года Литва выбралась из...
Чашка кофе в Литве подорожала больше, чем в других странах Европы: причины
В Литве наблюдается рост инфляции. Согласно данным...
Жительницу Вильнюса удивила цена на горячее вино в рождественском городке
В Вильнюсе зажгли огни на главной елке, и открылся...