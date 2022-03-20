Украинцы в Литве: самоуправление Клайпеды предоставило необходимую для беженцев информацию на русском и украинском языках

Информация доступна как на русском языке, так и на украинском языках.

https://www.klaipeda.lt/lt/priem-ukrainskich-bezencev-v-klaipede/9620

https://www.klaipeda.lt/lt/priiom-ukranskich-bzencv-vini-v-klaiped/9621

Напомним, на улице Парижяус Комунос 16А работает центр регистрации украинских беженцев.

Горячая линия для военных беженцев из Украины:

8 (46) 216040