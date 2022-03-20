Украинцы в Литве: самоуправление Клайпеды предоставило необходимую для беженцев информацию на русском и украинском языках

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https://www.klaipeda.lt/lt/priem-ukrainskich-bezencev-v-klaipede/9620
https://www.klaipeda.lt/lt/priiom-ukranskich-bzencv-vini-v-klaiped/9621
Напомним, на улице Парижяус Комунос 16А работает центр регистрации украинских беженцев.
Горячая линия для военных беженцев из Украины:
8 (46) 216040
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